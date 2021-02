Galerie handlowe gotowe na pandemię

Niedawno zakończył się proces certyfikacji wszystkich galerii spółki NEPI Rockcastle, na mocy którego uzyskały certyfikat Covid-19 Compliant. Potwierdza on, że wdrożone przez firmę rozwiązania są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Zachowanie najwyższego rygoru sanitarnego w centrach handlowych i dbałość o zdrowie wszystkich odwiedzających to priorytety w działaniach NEPI Rockcastle. Niemal od początku epidemii koronawirusa, właściciel 12 centrów handlowych w Polsce - we współpracy z zarządcami swoich obiektów - stale optymalizuje wdrożone procedury, by zapewnić bezpieczeństwo klientom, pracownikom i dostawcom. Niedawno zakończył się proces certyfikacji wszystkich galerii spółki, na mocy którego uzyskały certyfikat Covid-19 Compliant. Potwierdza on, że wdrożone przez NEPI Rockcastle rozwiązania są zgodne z najlepszymi międzynarodowymi praktykami przeciwdziałania epidemii oraz z obowiązującymi rozporządzeniami prawnymi.

Certyfikacja Covid-19 Compliant określa gotowość obiektu na trwającą pandemię. Jest przeprowadzana zgodnie ze standardem SAFE Hospitality, Office, Retail and Environment (SHORE), ogólnie przyjętymi standardami audytu (GAAS), aktualnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób oraz międzynarodowymi najlepszymi praktykami. Opiniowane aspekty to m.in. ocena ryzyka, środki zapewniające bezpieczeństwo klientów i pracowników, środki bezpieczeństwa wdrażane przez najemców, utrzymanie higieny oraz czystości, komunikacja i reakcja na incydenty związane z Covid-19, a także zgodność z aktualnymi rozporządzeniami sanitarnymi.

W galeriach NEPI Rockcastle, zarządzanych przez Apsys Polska, CBRE oraz Sierra Balmain, już z początkiem roku wdrożono w codziennej pracy dodatkowe środki, gwarantujące utrzymanie najwyższych standardów sanitarnych i zapewniono bezpieczną przestrzeń dla wszystkich przebywających na terenie galerii. Zmiany wprowadzone w centrach obejmują m.in. zintensyfikowaną dezynfekcję powierzchni wspólnych, regularne ozonowanie toalet, kompleksową wentylację galerii czy łatwy dostęp do dozowników z płynem do dezynfekcji przy wszystkich wejściach do obiektu oraz w sanitariatach. Szczególna uwaga jest przykładana do przestrzegania obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz utrzymania bezpiecznego dystansu między osobami

. Centra rozpoczęły także kampanię edukacyjno-informacyjną #BezpieczeństwoWCentrum, która w przystępny, przyjazny sposób uświadamia klientom powyższe działania i przypomina o zasadach bezpiecznego zachowania w przestrzeni publicznej oraz w życiu codziennym.

Audyt w centrach handlowych NEPI Rockcastle został przeprowadzony przez SAFE Asset Group. To niezależna instytucja, która wspiera galerie handlowe na całym świecie w zakresie bezpieczeństwa i doradztwa kryzysowego. Ściśle współpracuje m.in. z Polską Radą Centrów Handlowych. Wydawany przez nią Certyfikat Zgodności COVID-19 jest gwarancją przestrzegania przez galerię handlową najwyższych standardów bezpieczeństwa w czasie pandemii.