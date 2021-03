Gdańsk się zmienia. Zobacz Rynek w Oliwie w nowoczesnej odsłonie

Jak będzie wyglądał nowy plac targowy przy ul. Polanki w Oliwie? Pięknie i nowocześnie. Mieszkańcy Gdańska zyskają zupełnie odmienioną przestrzeń handlową oraz nowe miejsce spotkań. Przebudowa ma zakończyć się na początku maja.





Przebudowa placu u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Schopenhauera w Oliwie to część projektu szeroko rozumianej rewitalizacji działającego w tym miejscu od dziesięcioleci targowiska. Projekt realizuje Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto we współpracy z Politechniką Gdańską i Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku.

W ramach kompleksowej modernizacji rynku plac zyska nową nawierzchnię z kostki brukowej, pojawią się tu różnego rodzaju siedziska i ławki. Elewacja hali targowej zostanie odświeżona, budynek będzie miał także nową, spójną identyfikację wizualną, zarówno zewnętrzną, jak i poszczególnych sklepów. Na placu przybędzie także zieleni – w postaci niewielkich ogrodów deszczowych (wzdłuż szpaleru drzew od strony ul. Obrońców Westerplatte) i licznych nasadzeń w donicach.

Duże zmiany

Zmiany w przestrzeni zaprojektowano we współpracy z kupcami handlującymi na targowisku i po wielu miesiącach obserwacji funkcjonowania oliwskiego rynku.

– Prototypowanie nowego, stałego układu stoisk rozpoczęliśmy rok temu. Przyglądaliśmy się, jak działają zaproponowane zmiany, wprowadzając korekty aż do osiągnięcia optymalnego układu. Jego odwzorowanie (w postaci linii z ciemniejszej kostki) widać w nowej nawierzchni – mówi Piotr Czyż, prezes Stowarzyszenia Inicjatywa Miasto. – Równolegle prowadziliśmy różne działania aktywizujące: odbyło się kilka imprez tematycznych, staraliśmy się też zachęcić nowe osoby do sprzedaży swoich produktów na oliwskim rynku. Niepewny czas pandemii zabrał nam niestety rok z projektu, przez co ta największa, infrastrukturalna zmiana jest opóźniona, a dopiero jej zakończenie pozwoli nam w pełni uruchomić proces aktywizacji targu.

Dużą zmianą jest także ostateczny koniec możliwości parkowania samochodów na rynku. Wjazd na jego teren będzie możliwy tylko dla handlujących podczas dni targowych.

– Parkowanie samochodów szkodziło tej przestrzeni. Socjologowie zaangażowani w nasz projekt robili badania dotyczące odbioru rynku w Oliwie. Wielu uczestników uznało, że rynek w tym miejscu nie istnieje, że jest tu po prostu parking i tylko raz na jakiś czas ludzie na dziko przyjeżdżają sprzedawać swoje towary – tłumaczy Piotr Czyż. – Poza dniami targowymi rynek w nowej odsłonie ma być placem miejskim, miejscem rekreacji i spotkań dla okolicznych mieszkańców, nie ma tu więc miejsca na parkujące pojazdy.

– Mimo trwającej przebudowy targowisko wciąż działa w normalnych dniach i godzinach (środy i soboty, w godz. 6 - 13), a sprzedaż odbywa się przy zachowaniu rygorów sanitarnych – dodaje Mateusz Sylwestrzak wiceprezes Inicjatywy Miasto. – Obecnie mamy około 50 proc. wypełnienia dostępnej powierzchni straganów, moglibyśmy przyjąć drugie tyle wystawców, przez co rynek stałby się bardziej atrakcyjny dla klientów. Modernizacja to nowy argument, który, mamy nadzieję, pomoże nam przyciągnąć większą liczbę sprzedających.

Czego możemy się spodziewać na rynku w Oliwie?