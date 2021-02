Gdańsk szuka Architekta Miasta. Wystartował konkurs

2 lutego b.r. ogłoszono konkurs na stanowisko Architekta Miasta Gdańsk. Do jego głównych zadań będzie należało tworzenie innowacyjnych programów, polityki i modeli miasta niezbędnych do rozwoju urbanistyczno-architektonicznego. W obowiązkach osoby wyłonionej w ramach konkursu będzie także prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji oraz praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych.

Jak podaje portal gdańsk.pl, w mieście powstanie Biuro Architekta Miasta, na którego czele stanie wyłoniony w ramach konkursu Architekt Miasta, który będzie koordynował plany zagospodarowania przestrzennego:

- Plany przygotowywane są z coraz większą troską o to, aby tworzyć miasto krótkich odległości, miasto, w którym możemy dbać o detal architektoniczny, żeby zabudowa była pierzejowa, blisko ulic, ale także z usługami w parterach. W dialogu z inwestorami pracujemy nad tym, na ile pozwalają przepisy, aby zachować wszystkie wytyczne, które są ważne, jeżeli chcemy tworzyć taka tkankę miejską, w której się dobrze mieszka. Kolejna rzecz to przestrzenie wspólne, przestrzenie zielone, przestrzenie publiczne – powiedziała podczas konferencji prezydent Dulkiewicz. - Chcemy, żeby te wszystkie działania były skoordynowane, dlatego powołujemy Biuro Architekta Miasta. Potrzebne są do tego zmiany organizacyjne – łączymy dwa biura: Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków i referat Planów i Marketingu Wydziału Architektury i Urbanistyki. Ogłosiliśmy konkurs na szefa tego biura – dodała prezydent.

Biuro powstanie z dwóch jednostek dotychczas funkcjonujących w mieście: Referatu Planów i Marketingu w Wydziale Architektury oraz Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Architekt Miasta powinien posiadać realne kompetencje oraz narzędzia dla realizacji polityki przestrzennej.

- Architekt Miejski, będzie stał na czele właśnie wydziału Biura Architekta Miasta po to, żeby w relacji bezpośredniej z inwestorem, pracować nad jak najlepszej jakości architekturą i niektórymi elementami urbanistyki. W Gdańsku akurat możemy się poszczycić wysokim poziomem zaplanowania przestrzennego, to warunkuje umiejscowienie w strukturze Miejskiego Architekta – powiedział Piotr Grzelak. - Analizowaliśmy trzy miasta w Polsce, w których tego typu funkcja istnieje – Warszawę, Łódź i Wrocław. Głównie skupiliśmy się na modelu łódzkim i na modelu wrocławskim. W tym pierwszym Architekt Miasta ma trochę bardziej kompetencje oparte o pewnego rodzaju wizję, którą buduje dla miasta i która ma przyświecać przy realizacji inwestycji. Z kolei we Wrocławiu mamy sytuację, w której Architekt stoi na czele Wydziału Architektury odpowiadającego za wszystkie pozwolenia na budowę czyli odpowiada za procesy budowlane. Uznaliśmy, że w warunkach Gdańskich warto połączyć te dwa elementy po to, żeby osobie, która obejmie to stanowisko dać szanse na rozwinięcie skrzydeł i na przedstawienie swoich idei, ale z drugiej strony szanse na to, żeby miał realny wpływ na wybrane strategiczne procesy inwestycyjne - dodał Piotr Grzelak.

Do głównych zadań Miejskiego Architekta będą należały

- tworzenie innowacyjnych programów, polityk i modeli miasta niezbędnych do rozwoju urbanistyczno-architektonicznego

- prowadzenie analiz urbanistycznych na potrzeby wybranych inwestycji

- praca z prywatnymi inwestorami w zakresie architektury i przestrzeni publicznych