Gdański biurowiec wprowadza cyrkularną gospodarkę papierem

Olivia Centre wprowadza w budynku program, po którego uruchomieniu projektu dokładnie 100% ręczników trafia do recyklingu i będzie mogło zostać ponownie użyte.

Olivia Centre jest pierwszym w Polsce centrum biznesowym, w którym wdrażany jest pilotażowy projekt jednego z największych producentów ręczników papierowych na świecie.

Tork Paper Cycle to innowacyjny projekt, w ramach którego utylizowane dotychczas ręczniki papierowe ponownie trafiają do użytku.

Tork Paper Cycle zapewnia możliwość wdrożenia gospodarki cyrkularnej w obiektach użyteczności publicznej, co jest kluczowe pod względem racjonalnego gospodarowania zasobami. Na świecie obecnie odzyskuje się jedynie 1% zużytych ręczników papierowych.

Po uruchomieniu projektu dokładnie 100% ręczników trafia do recyklingu i będzie mogło zostać ponownie użyte. Skala przedsięwzięcia jest znaczna - pracownicy firm mających biura w podobnych obiektach zużywają rocznie ponad 11 mln ręczników papierowych. Od teraz wszystkie ręczniki, które będą trafiać do pojemników, będą transportowane do lokalnych fabryk firmy Essity i przetwarzane na nowe produkty papierowe.

Ten rodzaj gospodarki odpadami ma jeszcze jeden ważny wymiar. Dzięki jego wdrożeniu ograniczenie zużycia CO2 wytwarzanego w związku z produkcją papieru sięgnie 40%.

– Olivia z chęcią wdraża wszelkie innowacje, które sprzyjają ochronie środowiska, gospodarce cyrkularnej czy polepszaniu stanu środowiska naturalnego – mówi Bogusław Wieczorek, pełnomocnik zarządu Olivia Centre. Tork Paper Cycle jest naszym kolejnym ekologicznym projektem, z którego jesteśmy dumni w ostatnim czasie. Niedawno przygotowaliśmy domek lęgowy dla sokoła wędrownego, który upatrzył sobie szczyt naszego najwyższego budynku Olivii Star i regularnie tam bytuje. Odpowiedzialność środowiskowa jest nam bliska już na etapie projektowania każdego z budynków – każdy z nich podlega restrykcyjnej certyfikacji BREEAM uzyskując oceny od Very Good po Excellent.

Bardzo ważna jest dla nas promocja takiej polityki wśród rezydentów, stąd coroczna nagroda Olivia Eco dla firm, których projekty wpisują się w polepszenie środowiska naturalnego. W tym roku tytuł wręczaliśmy wraz z United Nations Global Compact. Świadomość i aktywność naszych rezydentów w tym obszarze robią imponujące wrażenie: w 2020 roku firma ABAX zasadziła 100 000 drzew, a w 2021 roku firma ZR Trade wdrożyła projekt #ZeroWasteWorking, zakładający wprowadzenie dobrych praktyk w codziennej pracy, co nie tylko przyczyniło się do efektywniejszego gospodarowania zasobami, ale również doskonałej integracji pracowników – dodaje Bogusław Wieczorek.