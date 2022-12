Gdański biurowiec z ekologiczną "platyną"

Budynek biurowy Format w Gdańsku zaprojektowany przez trójmiejski oddział APA Wojciechowski Architekci i zrealizowany przez Torus otrzymał certyfikat LEED na poziomie Platinum.

Zaprojektowany przez APA Wojciechowski Architekci Trójmiasto i zrealizowany przez Torus biurowiec Format w Gdańsku zdobył certyfikat LEED na najwyższym poziomie Platinum.

Z dziesięciu trójmiejskich inwestycji z "platynowym" certyfikatem w Trójmieście aż siedem zostało zrealizowane przez Torus.

Biurowiec Format w Gdańsku osiągnął najwyższym, platynowy poziom certyfikacji w systemie LEED, zdobywając 83 punkty. W Trójmieście jest obecnie 10 „platynowych” budynków z czego aż 7 to inwestycje Torusa. Konsultantem dewelopera w procesie certyfikacji Formatu był Przemysław Olszewski z SuDe Sustainable Design.

Biurowiec Format w Gdańsku, proj. APA Wojciechowski Architekci, fot. mat. prasowe Torus

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system wielokryterialnej oceny budynków, który został wprowadzony w 1998 r. przez U.S. Green Building Council – USGBC. Obecnie jest to międzynarodowy, najpowszechniej na świecie stosowany (w 168 krajach) system. W Polsce pierwszy certyfikat LEED przyznany został w 2010 roku.

Poziom Platinum, najwyższy w czterostopniowej skali, otrzymało do tej pory niespełna 70 budynków w Polsce. 10 z nich znajduje się w Trójmieście, z czego aż 7 to inwestycje Torusa w Gdańsku – oprócz wspomnianego Formatu są to cztery etapy kompleksu Alchemia i dwa budynki Officyny.

Certyfikowany, czyli jaki?

W procesie certyfikacji ocenie podlega wiele aspektów projektu: usytuowanie budynku, działka, użyte materiały, zużycie energii elektrycznej oraz wody, jakość powietrza wewnątrz budynku i aspekty zdrowotne, innowacyjność projektu czy wpływ wybranych rozwiązań architektonicznych na środowisko naturalne.

W praktyce, w przypadku Formatu (w porównaniu z budynkiem referencyjnym) certyfikacja oznacza m.in.:

redukcję zużycia energii elektrycznej o 52,5% (uzyskano maksymalną liczbę punktów w kredycie EAc1 „Optimize Energy Performance”;

redukcję zużycia wody pitnej do celów niekonsumpcyjnych o 58,19%;

redukcję zużycia ilości odprowadzanych ścieków o 55,67%;

25,29% materiałów budowlanych zostało wyprodukowanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu;

39,3% materiałów budowlanych zostało wyprodukowanych i wydobytych w promieniu 500 mil (~ 804,5 km) od miejsca budowy;

75,57% powierzchni (w regularnie zajmowanych pomieszczeniach) ma dostęp do światła dziennego;

98,5% powierzchni (w regularnie zajmowanych pomieszczeniach) ma dostęp do widoku za oknem;

roślinność podlewana jest zbieraną wodą deszczową.

Torus od wielu lat starannie projektuje i konsekwentnie certyfikuje swoje budynki, dzięki czemu cechują się one wysoką wydajnością energetyczną, a to z natury znacząco obniża koszty eksploatacyjne. Dzięki zaawansowanym technologiom, systemom i urządzeniom każdy biurowiec przygotowany jest do tego, aby móc elastycznie reagować na różne zmiany i czynniki zewnętrzne. Wdrożone algorytmy optymalizacyjne wypracowane przez lata eksploatacji pozwalają na dopasowanie się do wymagań najemców - wpływają one na utrzymanie komfortu i jednoczesne minimalizowanie zużycia mediów.

Budownictwo podlegać będzie coraz większym regulacjom ze względu na to, że jego wpływ na środowisko jest znaczący. Rozpowszechnione na całym świecie systemy certyfikacji budynków, w tym amerykański LEED, stworzyły podwaliny dla ekologicznego budownictwa – dzisiaj korzystają z nich już wszyscy liczący się na rynku deweloperzy komercyjni w Polsce.