Gdański kompleks biurowy najbezpieczniejszy na świecie

Kompleks biurowy Olivia Business Center przeszła certyfikację WELL, otrzymując w każdej kategorii maksymalną ocenę 25 na 25 punktów. Ocenę tę zdobyła w 22 podstawowych kategoriach oraz w 3 nowych, związanych z wdrożonymi na jej terenie innowacjami. Jest to pierwszy taki wynik na świecie.

Olivia Business Centre poddała się najbardziej restrykcyjnej analizie prowadzonej przez ekspertów z International Well Being Institute (IWBI) z Nowego Yorku. Sprawdzane było bezpieczeństwo użytkowników budynków, a także rozwiązania podnoszące jakość życia na terenie centrum biznesowego, również w kontekście trwającej pandemii. W każdej kategorii Olivia otrzymała maksymalną ocenę 25 na 25 punktów. Ocenę tę zdobyła w 22 podstawowych kategoriach oraz w 3 nowych, związanych z wdrożonymi na jej terenie innowacjami. Jest to pierwszy taki wynik na świecie, co potwierdza, że gdańskie budynki należą do ścisłej światowej czołówki biznesowej.

WELL Health-Safety Rating to oparta na precyzyjnych danych, zweryfikowana przez niezależną firmę ocena dla budynków, koncentrująca się na analizie zasad operacyjnych, standardach użytkowania i konserwacji, zaangażowaniu interesariuszy i planach awaryjnych, aby w obecnych realiach związanych z COVID-19 i w przyszłości zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i komfort ich użytkownikom. W szeroką kampanię na rzecz przywrócenia zaufania do przestrzeni publicznych zaangażowało się wielu znanych ludzi z całego świata, wśród których znaleźli się Lady GaGa, Robert DeNiro, Michael Jordan, Venus Williams i wielu innych.

Certyfikacja WELL Health-Safety uwzględnia wytyczne dotyczące rozprzestrzeniania się COVID-19 i innych infekcji dróg oddechowych opracowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), globalne centra kontroli i zapobiegania chorobom oraz agencje zarządzania kryzysowego, a także uznane stowarzyszenia normalizacyjne, takie jak ASTM International i ASHRAE, a także wiodące instytucje akademickie i badawcze.

– Udowodnienie działań poprzez zewnętrzną walidację dodatkowo pokazuje zaangażowanie na rzecz ludzi teraz i w przyszłości. Nasza certyfikacja oparta jest na spostrzeżeniach prawie 600 wirusologów, urzędników państwowych, naukowców, liderów biznesu, architektów, projektantów, naukowców zajmujących się budownictwem i specjalistów od nieruchomości, a także standardu budowlanego WELL - wiodącej na świecie platformy rozwoju zdrowych budynków i przestrzeni – pisze w liście gratulacyjnym Rachel Gordon, CEO IWBI. Ocena pokazuje, że Olivia Business Centre priorytetowo traktuje zdrowie i dobre samopoczucie, wzbudzając zaufanie osób, które często odwiedzają obiekt i szerszej społeczności wokół niego – dodaje Rachel Gordon.

WELL to jednak przede wszystkim gwarancja rozbudowanej infrastruktury podnoszącej jakość życia i komfort każdego użytkownika budynków. Dominujący nurt w projektowaniu nowoczesnych budynków, który w sposób zrównoważony uwzględnia całościowe podejście do potrzeb związanych ze zdrowiem, dobrym samopoczuciem czy komfortem korzystania.