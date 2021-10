Gdański mixed-use zgarnia trzy prestiżowe nagrody

Pochodząca spod kreski trzech pracowni projektowych (APA Wojciechowski, Rayss Group i Fort Targowski) wielofunkcyjna inwestycja Doki w Gdańsku została wyróżniona trzema nagrodami w plebiscycie European Property Awards.

REKLAMA

DOKI i wchodząca w ich skład MONTOWNIA – inwestycje powstające na historycznych, postoczniowych terenach Gdańska, zostały wyróżnione w międzynarodowym konkursie European Property Awards.

DOKI otrzymały tytuł Award Winner w kategoriach Mixed-Use Development oraz Development Marketing, z kolei MONTOWNIA w obszarze Commercial Redevelopment/Renovation.

Postoczniowy Gdańsk w nowej odsłonie

DOKI to wielofunkcyjna inwestycja powstająca przy współpracy dwóch deweloperów, liderów w swoich segmentach rynku. Euro Styl z Grupy Dom Development, największego dewelopera mieszkaniowego w Polsce, odpowiada za część mieszkaniową (DOKI Living) i usługową (MONTOWNIA – zabytkowy, rewitalizowany budynek o unikatowej architekturze). Z kolei firma Torus, specjalizująca się w budownictwie komercyjnym, wykonuje część biurowo-usługową (DOKI Office). DOKI wraz z MONTOWNIĄ wpisują się w trend nowoczesnego zagospodarowywania terenów poprzemysłowych i wprowadzania na nich nowych, miejskich funkcji, które obserwujemy w wielu europejskich miastach, m.in. w Hamburgu (Hafen City), Oslo (Aker Brygge) czy Kopenhadze (Nordhavn).

Przeczytaj także >> Jak architektura mixed-use może pomóc miastom?

- Działka, którą zakupiliśmy w 2019 r. to wyjątkowy obszar pod wieloma względami. Nasze zainteresowanie tym terenami sięga dziesięciu lat wstecz, kiedy to chcieliśmy nabyć fragment, na którym znajduje się budynek dawnej montażowni części do łodzi podwodnych - MONTOWNIA. Szczęśliwie udało się nabyć cały obszar liczący około 7 ha, co pozwoliło nam myśleć o tym projekcie w szerszej perspektywie – w efekcie powstają DOKI mające charakter małej dzielnicy. Dzięki połączeniu sił z firmą Torus możemy w krótkim czasie stworzyć wspaniałą mieszankę mieszkaniowo-biurowo-usługową - mówi Bartosz Podgórczyk, dyrektor marketingu w spółce Euro Styl odpowiadającej za realizację DOKI Living i MONTOWNI.

Nagrody w trzech kategoriach

European Property Awards (EPA) jest częścią prestiżowego konkursu International Property Awards, którego początki sięgają 1994 roku. Jest to jedno z najważniejszych tego typu wydarzeń w branży nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, które przyciąga inwestorów z całego świata.

Rywalizacja odbywa się z podziałem na regiony obejmujące Afrykę, Azję i Pacyfik, Arabię, Kanadę, Karaiby, Amerykę Środkową i Południową, Europę, Wielką Brytanię i USA. Uczestnicy zgłaszają się na poziomie krajowym, a projekty ocenia blisko 100 niezależnych ekspertów związanych z branżą nieruchomości, architekturą, wzornictwem i projektowaniem.