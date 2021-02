Gdańskie carillony wśród nowych wpisów krajowej listy Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego

Gdańskie carillony znalazły się wśród trzech nowych wpisów na krajowej liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Wpis umożliwi podjęcie dalszych starań o ujęcie na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił przyjęcie trzech nowych wpisów na listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Obecnie znajduje się na niej 49 pozycji. Wpis umożliwi Gdańskowi oraz Muzeum Gdańska podjęcie dalszych starań o ujęcie prawie pięciusetletniej tradycji muzycznej miasta na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO.

Carillon to zespół co najmniej 23 dużych dzwonów wieżowych, na których można grać ręcznie, przy pomocy klawiatury połączonej systemem drutów i przekładni z sercami dzwonów. Wykorzystywane są tu 2 klawiatury: manuałowa i pedałowa. Klawisze przypominają kołki, na których gra się pięściami lub palcami. Posiada on również mechanizm gry automatycznej. Jest to instrument uliczny.

Ratyfikowana przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 r. nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa znajdujących się na ich terytoriach zgodnie z zaleceniami i standardami Konwencji.