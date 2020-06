Gdańszczanie będą mogli zgłaszać projekty do Zielonego Budżetu Obywatelskiego 2021

Od 8 czerwca mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty ogólnomiejskie, dzielnicowe i "zielone" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021, informuje portal Gdansk.pl.

Nowe meble miejskie, boisko, remont chodnika, a może ogród deszczowy na terenie osiedla? Mieszkanki i mieszkańcy Gdańska każdego roku zaskakują pomysłami na to, na co można przeznaczyć środki zarezerwowane w Budżecie Obywatelskim. W edycji na 2021 rok zabezpieczono na ten cel blisko 18,5 mln złotych.

Kwota budżetu obywatelskiego na 2021 rok to suma kwoty podstawowej, która wynosi 18 mln zł oraz środków, które nie zostały rozdysponowane w Budżecie Obywatelskim 2020, czyli 428 001 zł. Z tego kwota przeznaczona na projekty realizowane w 35 dzielnicach Gdańska to 14 824 301 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 2 880 000 zł), a na projekty ogólnomiejskie - 3 603 700 zł (w tym Zielony Budżet Obywatelski 1 080 000).

Nowością przyszłorocznej edycji jest Zielony Budżet Obywatelski, który wyniesie 3 960 000 zł z puli całego Budżetu Obywatelskiego (projekty dzielnicowe - 2 880 000 zł, ogólnomiejskie - 1 080 000 zł). W każdej dzielnicy 20 proc. środków będzie bowiem przeznaczonych na takie projekty, a w puli projektów ogólnomiejskich - 30 proc. kwoty.

"Zielone projekty" będzie można zgłaszać w pięciu obszarach:

- Nasadzenia roślinności na terenach zieleni miejskiej: w parkach, zieleńcach, skwerach, w ramach zieleni przyulicznej, na terenach mieszkaniowych gminnych

- Przestrzenie rekreacyjne kształtowane w zieleni, w których dominującą funkcją będzie rekreacja czynna

- Parki kieszonkowe, czyli ogólnodostępne tereny zieleni niewielkich rozmiarów o powierzchni od 300 do 1000 mkw, miejsce do wypoczynku biernego, wyposażone w elementy małej architektury

- Ogrody deszczowe, czyli obiekty retencyjne zagospodarowujące wody opadowe z pobliskich terenów utwardzonych w zieleni miejskiej lub przydomowej zakładane w gruncie lub w pojemnikach. Ich podstawową funkcją jest infiltracja wody do gruntu

- Renowacja istniejących terenów zieleni - działania polegające na poprawie istniejącego stanu parku, zieleńca, skweru czy pasa zieleni przyulicznej

Co istotne, będzie można je realizować wyłącznie na terenach gminnych.

Jednym z warunków aby projekt kwalifikował się do Zielonego BO 70 proc. powierzchni zaproponowanego terenu musi być przeznaczona na zieleń (np. 70 proc. musi zająć trawnik, a 30 proc. ławki bądź urządzenia siłowni zewnętrznej).

W kolejnej edycji BO zmieniono także zasady podziału puli środków przeznaczonej na projekty Budżetu Obywatelskiego. Mają na nich skorzystać dzielnice z mniejszą liczbą mieszkańców. W dotychczasowych edycjach bywało bowiem tak, że przyznana w BO kwota umożliwiała zgłaszanie jedynie niewielkich projektów, np. zagospodarowanie lokalnego skwerku czy montaż ławek na terenie danej dzielnicy. Teraz pieniędzy ma być więcej. Pula środków na projekty dzielnicowe zostanie podzielona na poszczególne dzielnice następująco: 50 proc. środków zostanie podzielonych po równo na wszystkie dzielnice, a pozostałe 50 proc. zostanie podzielonych na wszystkich mieszkańców zameldowanych w Gdańsku i pomnożone przez liczbę mieszkańców zameldowanych w danej dzielnicy. Wcześniej był to podział 30 proc. / 70 proc.

Od tego roku mieszkańcy Gdańska mogą zgłaszać projekty, które zakładają rozwiązania ułatwiające dostęp do budynków osobom z niepełnosprawnościami. Jest jeden warunek - budynki te muszą być własnością Gminy Miasta Gdańska. Do tej pory wyłączone z BO były wszelkie modernizacje budynków gminnych (w tym remonty w szkołach).