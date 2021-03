Gdynia chce walczyć o ochronę morza

Morze Bałtyckie to akwen wyjątkowo zagrożony eutrofizacją, czyli powstawaniem martwych stref. Z postępującym zanieczyszczeniem środowiska chcą też walczyć władze i mieszkańcy Gdyni.

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek podpisał petycję w sprawie ochrony środowiska morskiego. Wszystko po to, by zwrócić uwagę na zatrważającą kondycję Morza Bałtyckiego i zmobilizować polityków do podjęcia konkretnych działań zmierzających do jego ratowania.

27 marca, w Dzień Ziemi na molo w Orłowie apel do premiera uroczyście podpisali w towarzystwie przedstawicieli WWF Polska prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska.

– Podpisując tę petycję chcemy wyrazić szczególne zaangażowanie Gdyni i gdynian w odpowiedzialność na rzecz środowiska i ekosystemu Morza Bałtyckiego. Przyzwyczailiśmy się w Gdyni, że korzystamy z wielu walorów Morza Bałtyckiego, ale też czujemy się tu w sposób szczególny za te walory odpowiedzialni. Jest wiele takich działań, które warto podejmować, w tym także wrócić do złożonego przed siedmiu laty wniosku, by tu, u podnóża Kępy Redłowskiej, pięknego Klifu Orłowskiego, powstał podwodny rezerwat, o który zabiegamy - mówi prezydent Wojciech Szczurek.

Joanna Zielińska wymienia kilka najważniejszych kierunków działania, jakich domagamy się, podpisując apel.

– My prosimy, aby uruchomić wszystkie służby, żeby Bałtyk stał się morzem jeszcze bardziej czystym. Czyli nie powinny spływać nawozy do Bałtyku. Powinna istnieć forma czyszczenia Bałtyku z zalegających sieci, bo one stwarzają zagrożenie dla większych ryb czy dla ssaków. Nie powinno się doprowadzać do tego, że nie wyjmujemy i nie utylizujemy - to jest sprawa dla całego Morza Bałtyckiego - pozostałości po II wojnie światowej. Zależy nam również na tym, żeby połowy ryb nie powodowały przełowienia Bałtyku – mówi przewodnicząca Rady Miasta.

Apel do premiera podpisał również wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć, odpowiedzialny w mieście m.in. za ochronę środowiska naturalnego.

– Bałtyk jest niezwykle istotny dla mieszkańców naszego miasta. Nikomu z gdynian nie trzeba tłumaczyć, iż ważny jest zarówno dla gospodarki, jak i dla zdrowia, rekreacji. Spacer bulwarem, spacer brzegiem morza, kąpiel w morzu – to ulubione sposoby spędzania wolnego czasu przez gdynian. Ale dziś Bałtyk jest zagrożony. Zagrożony wyginięciem stad ryb, zagrożony eutrofizacją, czyli powstawaniem martwych stref. Bałtyk potrzebuje naszej pomocy. Dlatego zachęcam wszystkich, byśmy podpisali petycję, byśmy zrobili wszystko, by ratować nasze morze – apeluje Michał Guć.

Obecny na orłowskim molo Rafał Janowski z WWF Polska zwraca uwagę, że wpływ na kondycję Bałtyku mamy nie tylko w momencie podpisywania apelu do premiera i symbolicznego gaszenia świateł.

– Polska zobowiązała się do zapewnienia dobrego stanu Morza Bałtyckiego do roku 2020. Tak samo zobowiązaliśmy się do skończenia z nadmiernymi połowami do roku 2021. Żaden z tych celów niestety nie został do tej pory osiągnięty. O nasze wspólne dobro, jakim jest Bałtyk, powinniśmy się troszczyć naszymi codziennymi wyborami, ale również w czasie wybierania decydentów, bo to oni mają największy wpływ i największe przełożenie na to, jak nasz kraj będzie wyglądał – mówi przedstawiciel WWF.