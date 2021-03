Gdynia już wśród zielonych miast

Już oficjalnie Gdynia została członkiem porozumienia Green City Accord. Prezydent Wojciech Szczurek podpisał dokumenty, dzięki którym miasto jako pierwsze w Polsce dołącza do grona europejskich samorządów kładących szczególny nacisk na ekologię i ochronę środowiska.

Tydzień temu – intencyjna uchwała Rady Miasta Gdyni, dziś – podpisanie niezbędnych dokumentów i oficjalne przystąpienie do porozumienia. Po podpisie złożonym przez prezydenta Wojciecha Szczurka miasto dołącza do Green City Accord, wyjątkowej inicjatywy na rzecz ochrony środowiska w obszarach miejskich.

Dołączamy do samorządów przyjaznych środowisku

Przypomnijmy, że porozumienie skupia samorządy z całej Europy i zostało zainicjowane w październiku zeszłego roku przez Komisję Europejską. Jego podstawą jest wspólna troska o środowisko, którą przenosi się na pięć głównych obszarów działania. Są to: jakość powietrza, jakość i wydajność wody, ograniczenie hałasu, zwiększenie bioróżnorodności w miastach oraz promocja gospodarki o obiegu zamkniętym.

– W każdym z tych obszarów miasta w ramach porozumienia podejmują wyzwania, które będą realizować przez najbliższych dziesięć lat. To z jednej strony możliwość porównania swoich doświadczeń z najlepszymi europejskimi samorządami, troszczącymi się o jakość środowiska, a z drugiej strony bez wątpienia motywacja do tego, by Gdynia była jeszcze bardziej zielonym, przyjaznym miastem o czystym środowisku – mówi o przystąpieniu do porozumienia Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Gdynia dołącza do Green City Accord jako pierwszy samorząd w Polsce i łącznie 25. miasto z obszaru całej Europy. Wcześniej do wzmożonych działań dla dobra środowiska zobowiązały się m.in. norweskie Oslo, francuskie Lille, hiszpańska Saragossa, portugalska Braga czy fińskie Lahti, Turku i Helsinki.

Więcej wiedzy i zielonych projektów

Sama obecność miasta w gronie proekologicznych samorządów nie przekuje się jedynie w merytoryczny dialog. Pojawią się też nowe możliwości finansowania „zielonych” inwestycji i dostęp do przydatnej, związanej z nimi wiedzy technicznej. Dzięki współpracy w ramach tej inicjatywy Gdynia zyska również nowe możliwości realizacji pomysłów, które będą służyły mieszkańcom.

Zresztą przyjazne środowisku projekty to nie nowość – w mieście już funkcjonują m.in. ogrody deszczowe, realizowane są też duże inwestycje związane z retencją i odprowadzaniem wód opadowych (Potok Wiczliński) czy tworzeniem nowych miejsc do rekreacji na łonie natury (Park Centralny, KLIMATyczne Centrum).

– Dziś rozwój miast musi oznaczać otwarcie na innowacje, wdrażanie rozwiązań, które chronią przyrodę i klimat. Dbałość o środowisko, szczególnie w obszarach miejskich, jest jednym z największych wyzwań, które stoją przed naszym i kolejnymi pokoleniami. To, że rozwój musi iść w parze z ekologią, zauważyliśmy już lata temu. W Gdyni zwracamy uwagę na to, jak prowadzić miejskie działania i inwestycje oraz projektować nowe przestrzenie z myślą o lokalnym środowisku. Zagospodarowujemy wody opadowe, termomodernizujemy budynki, wspieramy i promujemy odnawialne źródła energii, edukujemy najmłodszych. Nie boimy się innowacyjnego podejścia, które pozytywnie wpływa na nasze otoczenie – zapowiada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Przedstawiciele Gdyni otrzymali już pierwsze zaproszenie do udziału w spotkaniu dla członków porozumienia Green City Accord, które odbędzie się 17 marca w formule online. Miejskie działania w ramach tej inicjatywy będzie koordynować Referat Adaptacji do Zmian Klimatu – komórka organizacyjna Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

Autor: Kamil Złoch