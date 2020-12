Gdynia stawia kolejny krok w kierunku smart city

Gdynia od lat przeciera w Polsce technologiczne szlaki, stawiając na inteligentne wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań typu „smart city” w przestrzeni miejskiej. Teraz miasto nawiązało współpracę w celu promocji nowoczesnej mobilności i idei pojazdów współdzielnych ze startupem Vooom.

Realizując takie projekty jak „Karta Mieszkańca”, czy wielofunkcyjna aplikacja „Gdynia.pl”, miasto dało się poznać jako świetny inkubator nowoczesnych narzędzi nie tylko w kraju, ale także w całej Europie. To także aktywne działania na rzecz środowiska, dialogi społeczne, debaty i promowanie projektów proekologicznych takich jak np. zakup bezemisyjnych trolejbusów.

Współpraca strategiczna z Vooom, startupem z branży mobility, który kieruje się interesem społecznym oraz promuje do niedawna zupełnie nieznaną w Polsce ideę zielonego transportu multimodalnego jest przełomowym wydarzeniem w kraju. Firma dostarczy Gdyni technologię Planera Multimodalnego opartego na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Zaimplementowanie jej w aplikacji Gdynia.pl pozwoli mieszkańcom na wyznaczanie optymalnych tras podróży dowolnie łącząc ze sobą środki transportu współdzielonego takie jak bezemisyjne samochody na minuty, hulajnogi, skutery i komunikację miejską.

- Najwygodniejsza trasa łącząca dwa punkty z wykorzystaniem różnorodnych środków transportu? Wymuszenie przestrzegania ograniczeń w parkowaniu hulajnóg? Uwzględnienie natężenia ruchu pojazdów? Promocja aktywności fizycznej? To wszystko już teraz dzięki naszemu rozwiązaniu będzie dostępne dla mieszkańców Gdyni, a to dopiero początek - mówi dr inż. Radosław Nielek dyrektor B&R Vooom, członek Rady Stowarzyszenia Mobilne Miasto.

Powstanie jeden wspólny miejski ekosystem, który pomoże przekonać mieszkańców Gdyni do pozostawienia swoich prywatnych samochodów w garażach lub w ogóle rezygnacji z ich posiadania czy kupna.

Aplikacja Gdynia.pl to jedna z pierwszych i najbardziej zaawansowanych inicjatyw tego typu w Polsce. Oferuje mieszkańcom m.in dostęp do elektronicznego dziennika, zarządzanie nieobecnościami dzieci w przedszkolach publicznych, kartę mieszkańca, prognozę pogody, aktualności, nadchodzących wydarzeń w mieście, monitorowanie utrudnień w ruchu czy umówienie się online do urzędu. Do tej ogromnej ilości funkcji dołączy sekcja Transport, implementująca Planer Multimodalny i komunikację miejską, dostarczając wszystkich potrzebnych informacji do wygodnej i intuicyjnej podróży.

– Idea Smart City wyznacza cyfrowe ambicje naszego miasta i już dziś Gdynia jest wskazywana jako wzór jej realizacji, nie tylko w Polsce. Nieustannie pracujemy nad podnoszeniem jakości usług oferowanych gdynianom. Celem jest przybliżenie miasta jego mieszkańcom w wielu obszarach ich codziennego życia – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Miasta Gdyni.

Działania Vooom i Miasta świetnie wpisują się w ogłoszoną kilka dni temu przez UE „Strategię na rzecz inteligentnej i zrównoważonej mobilności”. Komisja Europejska zobowiązuje się w tym dokumencie do wspierania rozwoju technologii MaaS (Mobility-as-a-Service) i transportu multimodalnego, które w niedalekiej przyszłości mają przyczynić się do spadku ilości emitowanych spalin i poprawy jakości życia mieszkańców. UE rozpoznaje te dwa oraz inne rozwiązania jako przyszłość transportu w Europie. Podczas gdy unijne plany są rozłożone na co najmniej kilka następnych lat, w Polsce możemy już się pochwalić przełomową współpracą Gdynia-Vooom.

Vooom działa na rzecz poprawienia jakości życia w miastach za pomocą zaawansowanych rozwiązań informatycznych wspierających rozwój usług MaaS. Misją firmy jest zmniejszenie ruchu na ulicach polskich miast i redukcja liczby prywatnych samochodów na drogach. Spółka na swoje innowacyjne rozwiązania pozyskała prawie 4 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach konkursu “Szybka Ścieżka” organizowanego przez NCBR, a także inwestycję kapitałową banku ING.