Gdynia szuka pomysłów na miasto podczas i po pandemii

Jak przeczytam na portalu Gdynia.pl, miasto zachęca mieszkańców do zgłaszania swoich inicjatyw w projekcie Pomysł na Miasto. Obecna edycja skupia się na zagadnieniach związanych z adaptacją do życia w i po pandemii.

Pomysł na Miasto to forma rozwijania nowatorskich pomysłów mieszkańców i mieszkanek Gdyni. Rozwija przedsięwzięcia warte sprawdzenia, testowego wdrożenia i oceny pod kątem efektywności, aby nieść realną, społeczną zmianę oraz angażować mieszkańców do działania. Podczas obecnej edycji projektu uwaga skierowana jest na zagadnienia związane z adaptacją do życia w i po pandemii.

Pomysły na mikroinnowacje poprawiające jakość życia w mieście mogą mieć zarówno charakter doraźny, jak i długoterminowy. Można zgłaszać zarówno na koncepcje miejscowe, skierowane do lokalnej społeczności, jak również te o zasięgu ogólnomiejskim.

Jak zgłosić swój pomysł? Wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe (wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych) dostępne na stronie urbanlab.gdynia.pl lub lis.gdynia.pl. Zgłoszenia należy wysłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia z dopiskiem na kopercie „Pomysł na Miasto” UrbanLab Gdynia) lub podpisany skan na adres urbanlab@lis.gdynia.pl z tytułem wiadomości jak w dopisku na kopercie. Nabór trwa do 6 maja br.