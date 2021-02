Gdynia w czołówce najlepszych miast przyszłości na świecie

Jak podaje portal Gdynia.pl, miasto zajęło drugie miejsce w prestiżowym rankingu FDI Global Cities of the Future 2021/2022 wśród miast rozwijających się na całym świecie.

Sukces w rankingu to zasługa wysokiego potencjału gospodarczego, dobrych warunków dla rozwoju biznesu, kapitału ludzkiego, dostępności czy poziomu jakości życia. Ten sam ranking ulokował na wysokim, piątym miejscu wśród miast średniej wielkości całe Trójmiasto, obok m.in. stolicy Bahrajnu, niemieckiego Dusseldorfu czy szwajcarskiego Zurychu.

To sukces w skali światowej, który stawia Gdynię wśród najlepszych miast ze wszystkich zakątków globu. W opublikowanym w połowie lutego branżowym rankingu FDI Global Cities of the Future 2021/2022 miasto zostało sklasyfikowane na wysokiej, drugiej pozycji w kategorii „FDI Strategy – Rising Cities” zarezerwowanej dla miast rozwijających się.

Gdynia najlepsza dla międzynarodowych inwestycji

Dla Gdyni oznacza to przede wszystkim, że jest aktualnie jednym z najlepszych na świecie miejsc dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych pod względem m.in. potencjału gospodarczego i biznesowego, kapitału ludzkiego, komunikacji czy efektywności finansowej. Wyżej pod kątem tych wskaźników oceniono jedynie znajdujące się w Irlandii Północnej miasto Derry i region miejski Strabane, a niżej – węgierskie Nyiregyhaza, brazylijskie Sao Carlos i serbski Zrenjanin.

To nie jedyne dobre wieści płynące z najnowszej edycji rankingu przygotowywanego przez związane z brytyjskim dziennikiem „The Financial Times” fDi Intelligence. W innej kategorii, „FDI Strategy – Mid-Sized and Small Cities” w czołowej piątce z całego świata na podstawie tych samych wskaźników znalazło się także Trójmiasto. Piąta lokata metropolii to docenienie wspólnego potencjału i wysiłku włożonego w rozwój całego regionu, który dziś jest niezwykle atrakcyjną lokalizacją inwestycyjną dla międzynarodowego kapitału.