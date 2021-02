Gdyński biurowiec z nagrodą Rady Miasta

Obiekt biurowo-magazynowy Chylonia Business Park otrzymał nagrodę „Czas Gdyni” za najlepszą gdyńską inwestycję roku 2020.

Wyróżnienie przewodniczącej Rady Miasta Gdyni za najlepsze gdyńskie inwestycje wręczane jest od 1995 roku. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: inwestycje i architektura. W tym roku do konkursu zgłoszono w sumie 32 różnorodne obiekty. To spośród nich wyłoniono najlepszy – Chylonia Business Park, który został realizowany przez WRI Investment. Werdykt został ogłoszony podczas uroczystej sesji Rady Miasta w ramach obchodów 95. rocznicy nadania praw miejskich Gdyni.

– Przyznana nagroda to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że doceniona została wysoka jakość inwestycji, zgodna z najwyższymi światowymi standardami logistycznymi. Wierzymy, że będzie ona dobrze służyć gdyńskim przedsiębiorcom – mówi Daniel Balla, Prezes Zarządu WRI Investment.

Przy wyborze laureatów jury zwróciło uwagę na wpływ inwestycji na promocję miasta i rozwój turystyki, walory architektoniczne, rozwiązania proekologiczne, walory architektoniczne oraz pozytywny wpływ na wizerunek Gdyni.

Kompleks Chylonia Business Park to budynek biurowy wraz z halą wysokiego składowania, położony w dzielnicy Chylonia. Industrialne wykończenie powierzchni wspólnych, nawiązujące do lokalizacji jest ukłonem w stronę najbardziej charakterystycznych form przemysłowych występujących na tym obszarze. Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem najemców. Hala magazynowa wysokiego składowania o powierzchni 4550 m² została w całości wynajęta w trakcie pierwszego etapu komercjalizacji. W biurowcu do wynajęcia pozostały ostatnie wolne lokale

o łącznej powierzchni 900 m².

– Zainteresowanie obiektem przekroczyło możliwości najmu. Dużym popytem cieszy się zwłaszcza część magazynowa. W związku z tym podjęliśmy decyzję o rozbudowie kompleksu o dodatkową halę wysokiego składowania o powierzchni blisko 4000 m². – informuje Daniel Balla.

Pierwsze prace budowlane ruszą w II kwartale 2021 roku, natomiast ich zakończenie oraz oddanie obiektu do użytku jest planowane na początek IV kwartału.