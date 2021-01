Gdyńskie schronisko dla zwierząt z nową weterynarią

Profesjonalny gabinet weterynaryjny, sala operacyjna z pełnym wyposażeniem oraz izolatki z wybiegami zewnętrznymi. Tak wygląda nowy budynek weterynarii w gdyńskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo”.

Dzięki inwestycji chore zwierzęta, potrzebujące pomocy lub te po zabiegach, będą mogły przebywać w komfortowych, sterylnych warunkach. Budynek oddano w użytkowanie w poniedziałek 25 stycznia 2021 roku.

Nowo wybudowany budynek weterynarii to łącznie 212 m² powierzchni, przeznaczonej do profesjonalnej opieki i leczenia podopiecznych Ciapkowa. Inwestycja pozwoli zwierzętom chorym, potrzebującym pomocy lub będącym po zabiegach, dochodzić do siebie w komfortowych warunkach, a także da możliwość przeprowadzania operacji w sterylnym, bezpiecznym środowisku.

- W miejscu takim jak to usługi weterynaryjne są jedną z najważniejszych funkcji. Zwierzęta trafiające do schronisk często potrzebują pomocy medycznej, zanim znajdą nowych właścicieli. Jest to również miejsce, w którym realizowany jest miejski program zapobiegania bezdomności zwierząt poprzez sterylizację i kastrację. Dlatego bardzo nas cieszy, że od dziś weterynaria w Ciapkowie zyska nową jakość – mówi Michał Guć, wiceprezydent ds. innowacji.

Koszt tego etapu inwestycji wyniósł 2 mln 360 tys. złotych i został w całości pokryty z budżetu miasta. Objął on także wykonanie fundamentów pod budynek biurowo-socjalny, w którym również będą odbywały się adopcje zwierzaków.