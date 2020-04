Gdyńskie tunele, kładki i ławki będą cyklicznie dezynfekowane

Gdynia zdezynfekuje najbardziej uczęszczane kładki, tunele oraz małą architekturę, podaje portal miejski gdynia.pl. Dziś rozpoczęła się pierwsza tura dezynfekcji wybranych lokalizacji, która potrwa 5 dni.

W związku z pandemią koronawirusa na terenie całego kraju obowiązują ograniczenia związane z poruszaniem się i użytkowaniem przestrzeni miejskiej. Jednak wiele osób nadal regularnie dociera komunikacją publiczną do swoich miejsc pracy i korzysta m.in. z miejskiej infrastruktury. I właśnie w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo tych mieszkańców Gdynia zdezynfekuje najbardziej uczęszczane kładki, tunele oraz małą architekturę.

Zgodnie z wytycznymi zdalnego kolegium prezydenta akcję odkażania koordynuje Referat Zieleni i Estetyzacji Miasta gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Dziś rozpoczęła się pierwsza tura dezynfekcji wybranych lokalizacji, która potrwa 5 dni.

- Sytuacja jest dynamiczna, a nasz sztab kryzysowy codziennie podejmuje strategiczne decyzje, które uruchomiają kolejne szeroko zakrojone działania zabezpieczające przestrzeń naszego miasta. W tym wymagającym czasie pandemii zalecamy wszystkim mieszkańcom pozostawanie w domach, ale rozumiemy tych gdynian, którzy nie mogą pracować zdalnie i muszą dotrzeć do swoich miejsc pracy. To właśnie z myślą o ich zdrowiu i bezpieczeństwie zleciliśmy dezynfekcję 12 tuneli, 3 kładek oraz wszystkich miejskich ławek przy ciągach ulicznych o nasilonym ruchu pieszych, tj. Świętojańskiej, Starowiejskiej, Dworcowej, Władysława IV oraz 10 Lutego – wylicza Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju.

Akcję dezynfekcji przeprowadzi znana i sprawdzona firma Platan. Aby maksymalnie ograniczyć kontakt mieszkańców z substancjami chemicznymi działania te będę wykonywane głównie nocą przez przeszkolonych i odpowiednio wyposażanych pracowników.

- Dezynfekcję prowadzimy przy użyciu roztworu podchlorynu sodu, gdzie substancją aktywną jest chlor. Jest to preparat od lat stosowany w dezynfekcji wszelkich powierzchni, zarówno w przemyśle spożywczym, jak i szpitalach. Jest to jeden z najbardziej skutecznych preparatów i nie jest szkodliwy dla ludzi. Na powierzchni dezynfekowanej pozostaje jeszcze przez kilkanaście godzin jako substancja aktywna, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie - tłumaczy Tomasz Zabłocki z firmy Platan.

Wykaz tuneli objętych dezynfekcją:

Tunel pod ul. Władysława IV - Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana

Tunel pod ul. Morską - Gdynia Główna (z wyłączeniem terenu PKP)

Tunel pod ul. Śląską przy CHIPOLBROK

Tunel pod ul. Śląską przy ul. Nowogrodzkiej

Tunel pod Drogą Gdyńską przy ul. Kieleckiej – Węzeł Wzgórze. Św. Maksymiliana

Tunel pod torami – od ul. Podolskiej do ul. Żwirki i Wigury

Tunel pod ul. Wielkopolską – na wysokości ul. Spokojnej

Tunel pod ul. Morską – Gdynia Stocznia

Tunel pod ul. Morską na wysokości ul. Zakręt do Oksywia

Tunel pod Trasą Kwiatkowskiego – od ul. Ściegiennego do ul. Orlicz-Dreszera

Tunel pod torami przy OPEC – od ul. Opata Hackiego do ul. Św. Mikołaja

Tunel pod torami SKM Cisowa (bez wyjścia na perony)

Wykaz kładek, które zostaną odkażone:

Kładka Gdynia Stocznia - łącząca ul. Morską z ul. J. Wiśniewskiego

Kładka przy PPNT – łącząca Al. Zwycięstwa z ul. Sportow

Kładka przy zakładzie rehabilitacji przy ul. Chwarznieńskiej

Wykaz ulic, na których zostaną odkażone ławki miejskie:

ul. Świętojańska

ul. Starowiejska

ul. Dworcowa

ul. Władysława IV

ul. 10 Lutego