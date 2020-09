Generalny wykonawca i deweloper wchodzi na rynek fotowoltaiki

Grupa Dekpol prowadząca działalność m.in. w obszarach generalnego wykonawstwa, deweloperskim, zawarła list intencyjny, w myśl którego rozpocznie realizację projektów na rynku fotowoltaiki.

Partnerem Dekpolu na rynku odnawialnych źródeł energii jest wyspecjalizowana w fotowoltaice firma T&T. Dzięki połączeniu kompetencji spółki będą mogły zaoferować wyróżniające się na rynku warunki dewelopmentu i budowy farm fotowoltaicznych na potrzeby zróżnicowanych odbiorców – zarówno firm skoncentrowanych na produkcji energii elektrycznej, jak i innych podmiotów, dla których „zielona energia” może być istotnym dodatkiem do podstawowej działalności operacyjnej. W ramach współpracy Dekpolu i T&T rozpoczęto projektowanie farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 75 MW. Spółki szacują, że kooperacja może docelowo dotyczyć realizacji projektów elektrowni fotowoltaicznych o szacowanej łącznej mocy nawet do 500 MW.

- Rynek OZE w Polsce jest we wstępnej, ale już dynamicznej fazie rozwoju. Firm z doświadczeniem w tym obszarze jest nadal stosunkowo niewiele, a popyt na rozwiązania z obszaru „zielonej energii” lawinowo rośnie. Sprzyja temu zarówno wzrost cen energii konwencjonalnej, jak zwiększanie się świadomości proekologicznej oraz wsparcie w postaci dotacji i ulg. Z naszego punktu widzenia to doskonały moment, by zacząć budowanie kompetencji i referencji Dekpolu na tym atrakcyjnym rynku. Wejście w ten nowy obszar u boku sprawdzonego i doświadczonego partnera, jakim jest T&T, pozwoli nam na podjęcie zdecydowanych działań oraz przyspieszenie procesu zdobywania doświadczenia w obszarze budowy instalacji i farm fotowoltaicznych (...) – mówi Mariusz Tuchlin, prezes zarządu Dekpol S.A.