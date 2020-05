Generation Park Z z certyfikatem LEED Platinum

To już oficjalne, warszawski biurowiec Generation Park Z zaprojektowany przez JEMS Architekci otrzymał certyfikat LEED Platinum.

O otrzymaniu certyfikatu poinformowała w mediach społecznościowych firma Skanska. Wchodzący w skład kompleksu trzech budynków zaprojektowanego przez JEMS Architekci biurowiec może się pochwalić wieloma rozwiązaniami wpisującymi się w ideę zrównoważonego budownictwa.

Aż 96% powierzchni biurowej ma dostęp do naturalnego światła, a 99% miejsc do pracy - dostęp do widoków za oknami. Armatura oszczędzająca wodę pozwala na zmniejszenie jej zużycia o 67%, a ponad 60% materiałów wykorzystanych do budowy to materiały regionalne. Obiekt oferuje również 103 miejsca postojowe dla rowerów, zachęcając do ekologicznego transportu do pracy.