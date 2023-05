Globalworth członkiem PLGBC

Globalworth dołącza do Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego.

Inwestor biurowy Globalworth został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC.

Firma od lat realizuje aktywną politykę proekologiczną i wdraża w swoich budynkach rozwiązania, które minimalizują ich oddziaływanie na środowisko.

Globalworth, inwestor biurowy w Europie Środkowo-Wschodniej, został członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council), które realizuje misję radykalnej poprawy projektowania, budowania i użytkowania budynków w Polsce w taki sposób, aby zrównoważone budownictwo stało się normą.

Inwestor od lat realizuje aktywną politykę proekologiczną i wdraża w swoich budynkach rozwiązania, które minimalizują ich oddziaływanie na środowisko. Troska o kwestie środowiskowe oraz społeczne są kluczowym elementem strategii Globalworth.

Równowaga pomiędzy celami środowiskowymi, technologicznymi, ekonomicznymi są priorytetem firmy, stąd decyzja o wstąpieniu do pozarządowej organizacji - Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (Polish Green Building Council), które od 2008 roku działa na rzecz zrównoważonego budownictwa.

​Wszystkie nieruchomości z polskiego portfela Globalworth posiadają certyfikat BREEAM in USE na poziomie Excellent lub jest on aktualnie odnawiany na tym poziomie. Z kolei Rating WELL Health-Safety odnawiany jest obecnie dla wszystkich nieruchomości.