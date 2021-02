Gmina Puck ma już zmodernizowane oświetlenie uliczne

Gmina Puck ma zmodernizowane oświetlenie uliczne. Realizacja wymiany ponad 3,3 tys. szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED to efekt umowy podpisanej przez Energę Oświetlenie z Gminą Puck.

Energa Oświetlenie, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, zmodernizowała oświetlenie uliczne w gminie Puck. Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na ledowe poprawi nie tylko jakość oświetlenia, bezpieczeństwo oraz komfort życia mieszkańców, ale także znacznie zredukuje zużycie energii elektrycznej oraz zmniejszy emisję dwutlenku węgla do atmosfery.

Realizacja wymiany ponad 3,3 tys. szt. opraw sodowych na energooszczędne oprawy LED to efekt umowy podpisanej przez Energę Oświetlenie z Gminą Puck. Umowa dotyczy świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy od stycznia 2021 do końca 2024 roku.

– Energa Oświetlenie razem z Gminą Puck w dość krótkim czasie sfinalizowały szereg prac związanych z zapewnieniem nowoczesnego oświetlenia ulicznego. Wymiana opraw to milowy krok na drodze do poprawy jakości, a także uzyskania oszczędności oświetlenia. Dotychczas wykorzystywane na terenie gminy oprawy zużywały rocznie ok. 1400 MWh energii elektrycznej. Nowe zużyją w tym samym okresie czasu ok. 609 MWh, czyli o 58 proc. mniej. Zakończona modernizacja pozwoli na osiągnięcie redukcji emisji CO2 na poziomie 634 t w skali roku [1] i innych szkodliwych związków chemicznych do atmosfery – mówi Marcin Stojek, wiceprezes Zarządu Energi Oświetlenie.

Nowy standard ledowego oświetlenia na terenie gminy Puck ma na celu przede wszystkim poprawę komfortu życia mieszkańców. Zdaniem ekspertów to właśnie ten rodzaj oświetlenia ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach. Strumień światła emitowany przez źródła LED jest przyjazny dla oka i nie powoduje jego podrażnienia ani zmęczenia.

– Oprawy zamontowane na terenie gminy Puck emitują światło maksymalnie zbliżone do naturalnego światła dziennego. Dodatkowym atutem profesjonalnego doboru optyki opraw jest wysoki poziom równomierności oświetlenia. Z kolei dzięki soczewkom, które emitują strumień światła w pożądanym kierunku, unika się efektu tzw. „śmiecenia światłem”, co jest dużym problemem terenów mieszkalnych i wywiera niekorzystny wpływ nie tylko na samopoczucie ludzi, ale także na zwierzęta prowadzące nocny tryb życia – mówi Antoni Kowalczyk, kierownik kierownik Działu Realizacji Usług Kaszuby RUO Energa Oświetlenie sp. z o.o.

[1] Obliczenia przeprowadzone według wskaźników raportowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.