Gosia Baczyńska zaprojektowała kolekcje płytek ceramicznych

Do sprzedaży trafiły już płytki Ceramiki Paradyż zaprojektowane przez projektantkę mody, Gosię Baczyńską.

Płytki ceramiczne powstałe w wyniku współpracy Ceramiki Paradyż z projektantką mody Gosią Baczyńską właśnie trafiły do sprzedaży.

Wzornictwo płytek nawiązuje do najbardziej charakterystycznych wyróżników wielkiej mody: plisów, satyny, koronki, złota, srebra czy cekinów.

Kolekcje Paradyż My Way autorstwa Gosi Baczyńskiej zachwycają oryginalnością, bogactwem struktur i nieoczywistą kolorystyką, wyznaczając trendy wnętrzarskie nie tylko na ten rok. Charakteryzują się wyjątkową dbałością o szczegóły, a każdy detal stylistyczny czerpie z bogatego kontekstu branżowego doświadczenia i autentycznej współpracy z projektantką, obecnej w całym procesie tworzenia.

Siedem luksusowych kolekcji: Mystic Shadows, Night Quenn, Sleeping Beauty, Fashion Spirit, Unique Lady, Cold Princess oraz Noissy Whisper, to designerska interpretacja zmysłowych fasonów, tekstur i kolorów ze światowych wybiegów. Ich wzornictwo nawiązuje do najbardziej charakterystycznych wyróżników wielkiej mody: plisów, satyny, koronki, złota, srebra czy cekinów. A to wszystko w niepowtarzalnym stylu Gosi Baczyńskiej!

Design okiem artystki

Gosia Baczyńska to niezwykła osobowość i niezaprzeczalna ikona świata mody. Wielokrotnie zapraszana do udziału w Paris Fashion Week i nagradzana przez wiodące magazyny modowe. Od ponad 20 lat tworzy kreacje, które olśniewają zmysłowością i są spełnieniem marzeń milionów kobiet w Polsce i zagranicą. Jej projekty niczym dzieła sztuki powstają z niespotykaną starannością oraz precyzją. I nie inaczej było w przypadku pierwszej w historii kolekcji płytek ceramicznych sygnowanych jej nazwiskiem. Każdy element to efekt przemyślanej wizji artystki, którą wraz z zespołem Ceramiki Paradyż z sukcesem urzeczywistniła.

- Praca z zespołem Ceramika Paradyż od początku była wielką przyjemnością, ale i wyzwaniem. Naszym założeniem było stworzenie czegoś, czego jeszcze nie było: kolekcji płytek, które “ubiorą wnętrze” w najlepsze kreacje, wydobywając z niego pełen potencjał i piękno, zachowując wyrazisty charakter. Dużo czasu poświęciliśmy na szukanie nowych rozwiązań, dających nieznane wcześniej możliwości. Nie byłoby to możliwe, gdybym nie współpracowała przy tym projekcie z najlepszymi profesjonalistami z branży. W końcu udało nam się stworzyć formy na tyle eleganckie, ale i nonszalanckie zarazem, aby w połączeniu dawały wrażenie niewymuszonego luksusu – zaznacza Gosia Baczyńska.

Nowe podejście do projektowania