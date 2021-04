Grohe podsumowuje swoje proekologiczne działania

22 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. Z tej okazji marka Grohe, producent wyposażenia kuchni i łazienek, podsumowuje proekologiczne działania poczynione przez firmę.

Światowy Dzień Ziemi to okazja do zastanowienia się, co możemy zrobić inaczej, aby polepszyć stan środowiska naturalnego. Z myślą o tym działa też marka Grohe, która oferuje rozwiązania przyjazne środowisku oraz angażuje się w inicjatywy w trosce o środowisko i zrównoważony rozwój.

Zrównoważony rozwój elementem polityki firmy

Od 2018 roku firma pakuje swoje produkty w bardziej ekologiczne materiały, dzięki czemu udało się już wyeliminować miliony opakowań zawierających w sobie plastik. Oprócz tego, marka nawiązała współpracę z Marcellą Hansch, założycielką organizacji everwave, dawniej Pacific Garbage Screening, która zaprojektowała specjalną platformę do zbierania odpadów z rzek zanim trafią one do oceanu.

Nie od dziś też wiadomo, że emisja dwutlenku węgla przyczynia się do zmian klimatu, topnienia lodowców i podnoszenia się wód w morzach. Mając to na względzie, firma Grohe w 2019 roku zaczęła wykorzystywać zieloną energię w swoich zakładach produkcyjnych, a zgodnie ze strategią ograniczenia emisji dwutlenku węgla, w kwietniu 2020 udało jej się osiągnąć cel zerowej emisji.

Dodatkowo, w tym roku cztery najlepiej sprzedające się produkty marki uzyskały certyfikat Cradle to Cradle Certified ®, który potwierdza, że produkty są tworzone w taki sposób, żeby na koniec ich okresu przydatności, można było wykorzystać komponenty, z których zostały wykonane i stworzyć z nich nowe rozwiązania marki.

Proekologiczne rozwiązania w produktach do wnętrz

Firma stworzyła system kuchenny Grohe Blue Home, który zapewnia czystą, przefiltrowaną wodę prosto z baterii kuchennej. Dzięki temu, ograniczamy nie tylko plastik wykorzystywany w jednorazowych butelkach, ale również wodę potrzebną do ich produkcji oraz ograniczamy emisję CO 2 , który dostaje się do atmosfery w procesie produkcji.

Z kolei technologia EcoJoy umożliwia zmniejszenie zużycia wody nawet o 50 proc. w przypadku jednouchwytowych baterii umywalkowych i do 40 proc. w prysznicach, poprzez zmniejszenie przepływu wody z 10 do nieco ponad 5 litrów na minutę. Takie rozwiązanie pomaga dbać o ekologię, a komfort użytkowania pozostaje niezmienny, dzięki zastosowaniu perlatora znajdującego się u wylotu wylewki, który napowietrza wypływającą wodę, sprawiając, że strumień wody jest obfity i miękki.