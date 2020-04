Grohe z zerową emisją CO2 w zakresie produkcji. Ich biura mają stać się neutralne dla klimatu

Produkcja neutralna pod względem emisji CO2 jest przełomowym elementem strategii marki Grohe w zakresie zrównoważonego rozwoju, która oznacza działania obejmujące zarówno pracowników, dostawców, klientów jak i procesy wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz jej wkład społeczny. Następny cel: przestrzenie biurowe staną się neutralne dla klimatu do 2021 roku.

Firma Grohe osiągnęła właśnie cel, za który postawiła sobie zerową emisję dwutlenku węgla w zakresie produkcji. Tym samym marka zrobiła najważniejszy krok w swojej długoterminowej strategii dotyczącej zrównoważonego rozwoju.

- Inicjatywa o nazwie Grohe goes Zero łączy liczne działania w naszych fabrykach, które promują redukcję śladu węglowego oraz ochronę zasobów naturalnych. Jesteśmy dumni z faktu, że dzięki niej staliśmy się pionierami w branży pod względem zrównoważonego rozwoju - wyjaśnia Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International oraz CEO Grohe AG. - Teraz zmierzamy w kierunku następnego celu: z końcem 2021 chcemy sprawić, że wszystkie nasze przestrzenie biurowe staną się neutralne dla klimatu.

Inicjatywa ta przyczynia się również do realizacji głównego celu strategii zrównoważonego rozwoju grupy LIXIL, której firma Grohe jest częścią od 2014 roku. Jest nim osiągnięcie do 2050 roku zerowej emisji dwutlenku węgla w zakresie oferowanych rozwiązań z branży budowlanej i wyposażenia mieszkań, jak też pod względem działalności operacyjnej.

Aby osiągnąć założony cel, jakim jest produkcja neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, firma Grohe od lipca 2019 roku wykorzystuje zieloną energię elektryczną we wszystkich swoich pięciu zakładach produkcyjnych LIXIL EMENA oraz w niemieckich centrach logistycznych. Od 2015 roku marka inwestuje w elektrociepłownie blokowe w fabrykach w Hemer i Lahr, oszczędzając 4750 ton CO2 rocznie. Ponadto, marka, od 2017 roku inwestuje w technologie solarne, elektrociepłownie oraz innowacyjne procesy produkcyjne, takie jak wprowadzony w 2019 roku druk metalu w 3D, który umożliwia oszczędność materiałów, a także jest elementem łańcucha wartości prowadzącego do ochrony zasobów naturalnych. W nowoczesnym laboratorium badawczym w Hemer stosuje się zwiększony recykling materiałów, co również przyczynia się do stałej redukcji emisji dwutlenku węgla. W rezultacie, firmie Grohe udało się zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o około 40 procent od czasu wprowadzenia programu zrównoważonego rozwoju w 2014 roku, jednocześnie zwiększając efektywność energetyczną o 24 procent. W związku z tym pierwotne cele, które do 2021 roku zakładały 20-procentowy udział każdego z nich, zostały znacznie przekroczone.

Firma realizuje również dwa projekty kompensacji emisji tej ilości CO2, która pozostaje jak na razie nieunikniona. Dlatego marka wspiera eksploatację elektrowni wodnej w Indiach, dzięki czemu nie ma tam konieczności budowy elektrowni węglowych oraz projekt w Malawi, obejmujący naprawę i konserwację odwiertów służących do poboru wody pitnej.

W ramach strategii węglowej marka zamierza kierować się trzema zasadami: "unikania, zmniejszania i rekompensowania" oraz zwiększać swoją efektywność energetyczną każdego roku, zmniejszając tym samym udział projektów rekompensacyjnych.