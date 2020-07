Grohe zmniejsza zużycie plastiku i chce oczyścić rzeki i oceany

Do dnia dzisiejszego firmie Grohe udało się wyeliminować około 10 milionów opakowań produktów, które zawierały w sobie plastik. Oprócz tego firma współpracuje z organizacją Pacific Garbage Screening na rzecz oczyszczenia wód w oceanach i rzekach z plastiku.

Producent kompletnych rozwiązań do kuchni i łazienki, Grohe, już w 2018 roku rozpoczął proces pakowania swoich produktów w bardziej ekologiczne materiały. Do dnia dzisiejszego udało się wyeliminować około 10 milionów opakowań produktów firmy, które zawierały w sobie plastik. Szacuje się, że do 2021 roku ilość ta wzrośnie do 35 milionów.

Przejście na opakowania bez plastiku to proces dotyczący wszystkich fabryk firmy. Jego pierwszym etapem było zidentyfikowanie najbardziej powszechnie stosowanych opakowań wykonanych plastiku, a następnie znalezienie ekologicznych zamienników, poddanie ich testom i wykorzystanie na większą skalę. – Korzystanie z opakowań, które są zupełnie pozbawione plastiku jest częścią naszej strategii 360 w zakresie zrównoważonego rozwoju. Dotyczy ona pracowników, dostawców, konsumentów, procesów produkcji, jak też działań na rzecz społeczeństwa. Jako zaufana marka mamy za zadanie stale monitorować i dostosowywać wdrożone procesy, biorąc pod uwagę zrównoważony rozwój – mówi Thomas Fuhr, COO Fittings LIXIL International oraz CEO firmy Grohe AG i dodaje: – Misja zrealizowania do 2021 roku dotycząca rezygnacji z tworzyw sztucznych w opakowaniach jest naszym krokiem w kierunku walki ze światowym problemem plastikowych odpadów.

Istotnym wkładem w tę walkę są również systemy kuchenne Blue Home, które zapewniają przefiltrowaną wodę w trzech wariantach: niegazowanym, lekko gazowanym i gazowanym – prosto z baterii kuchennej. Woda jest też od razu chłodzona, by gwarantować jak najlepszy smak. Dzięki temu rozwiązaniu czteroosobowa rodzina może uniknąć zużycia aż 800 plastikowych butelek w ciągu roku.

Cel redukcji plastiku jest również realizowany przez współpracę z Marcellą Hansch, założycielką organizacji Pacific Garbage Screening e.V. Fundamentem jest tutaj wspólna wizja oczyszczenia wód w oceanach i rzekach z plastiku. Doświadczony architekt opracował specjalną platformę, która posłuży gromadzeniu plastikowych odpadów, zanim trafią one do oceanu. Firma Grohe wspiera ten projekt nie tylko finansowo – partnerzy chcą wspólnie podnosić świadomość społeczną dotyczącą problemu i zachęcać ludzi do bardziej ekologicznego stylu życia.