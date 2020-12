Grudniowe spotkania z designem: Ziemianie projektują

"Ziemianie projektują" to tytuł wykładu on-line dra hab. Macieja Konopki, realizowanego w ramach cyklu „Projekt dla…” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń.

17.12.2020 (czwartek), godz. 18.30

facebookowy fanpage i kanał YouTube Galerii Sztuki Wozownia



„Ziemianie projektują” – raport, którego inicjatorem i współtwórcą jest dr hab. Maciej Konopka – po-wstał jako odpowiedź na pytanie, w jaki sposób projektanci mogą mieć wpływ na ochronę środowiska. Raport ukazuje zestaw rozwiązań projektowych i strategii już istniejących lub będących w fazie wdro-żenia w dziedzinie walki z plastikiem i redukcji śladu węglowego.

Opracowanie „Ziemianie projektują”, przygotowane przez Fundację Brandy Lab pod egidą UN GC (Uni-ted Nations Global Contact) oraz ośrodka badania opinii społecznej Kantar, jest suplementem do wy-danego przed rokiem raportu eksperckiego na temat katastrofy klimatycznej pt. „ Ziemianie atakują”.

Oficjalna premiera raportu „Ziemianie projektują” odbyła się 23.09.2020 w obecności około 30 przed-stawicieli Zarządów (CEO) największych firm działających w Polsce (m.in.: 3M, L’Oreal, Suez, Shell, Basf, ING Bank Śląski, Unilever, Rekopol) oraz Ministra Środowiska.

Dr hab. Maciej Konopka – absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie ze specjalnością plakat. Grafik projektant zajmujący się tworzeniem systemów identyfikacji wizualnej dla marek i produktów, grafiką wystawienniczą i projektowaniem opakowań. Twórca jednego z pierwszych w Polsce butików kreatywnych „Garaż”. Autor nazwy Orlen oraz licznych, zrealizowanych wraz zespołem Brandy Design, projektów wizerunkowych dla m in.: Ernst &Young, Delloitte, Credit Suisse, STOCK, Ambra SA, POT, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Zachęty, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Twórca manuali wielu polskich marek, m.in. Heyah, Żołądkowa Gorzka, Ambra Brands, Mebelux, i współtwórca sukcesów rynkowych Czystej de Luxe, Cydru Lubelskiego, Day Up i wielu innych produktów. Autor oprawy graficznej wystaw: „Sztuka Wszędzie” (Zachęta, 2013), a wraz z projektem ekspozycji „War-szawa Warsze” (MHŻP, 2014), „Bartoszewski” (KPRM, 2015, Reichstag). Wieloletni Członek Zarządu STGU, SAR i Klubu Brand Design. Autor publikacji o projektowaniu m.in. w „2+3D”, „Visual Communi-cations”, „Packaging Polska”, „Opakowania. Przemysł Spożywczy”, „Fairbook. FORMY”. Prezes Fun-dacji Brandy Lab i współautor raportu „Ziemianie projektują”. Ekspert, researcher i juror najważniej-szych w Polsce konkursów w dziedzinie projektowania: Art of Packaging, STGU „Projekt Roku” i Pol-skiego Konkursu Reklamy KTR w kategorii Design. Keynote speaker na Kongresie Badaczy PTBRIO. Mentor i twórca kategorii Plastic Free w konkursie Gazety Wyborczej JUTRONAUCI. Profesor ASP w Warszawie, gdzie na Wydziale Wzornictwa od 2009 roku prowadzi Pracownię Projektowania Opako-wań i Marek.



Wykład w ramach cyklu „Projekt dla…” współfinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń