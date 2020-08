Grupa Plus Architekci z Oskarem wzornictwa za projekt łączący rzeczywistość fizyczną z wirtualną

Do grona uhonorowanych prestiżowym Oskarem Designu w kategorii Design Concept 2020 dołączyła polska pracownia Grupa Plus Architekci za imponujący projekt koncepcyjny House Wide Shut.

REKLAMA

Czym jest Red Dot Design Award nie trzeba tłumaczyć żadnemu miłośnikowi wartościowego wzornictwa. Jury jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie designu o tradycji sięgającej połowy ubiegłego wieku, ponownie przyznało nagrody dla wyróżniających się projektów spośród ponad 4000 nadesłanych zgłoszeń.

Organizatorzy konkursu Red Dot za cel stawiają sobie promowanie wzornictwa, które łączy doskonałą estetykę z wysoką funkcjonalnością, premiując innowacyjne rozwiązania. Tymi cechami wyróżnia się nagrodzony projekt koncepcyjny House Wide Shut pracowni Grupa Plus Architekci, której założycielem jest Tomasz Wuczyński.

To projekt przekraczający granice: zarówno te mentalne – proponuje niespotykane wciąż wykorzystanie rzeczywistości rozszerzonej – jak i fizyczne, gdzie ściany domu znikają na życzenie, odsłaniając panoramiczny widok. AR – Augmented Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość to system wykorzystywany w motoryzacji, szkolnictwie, ale też właśnie w architekturze, poprzez połączenie świata rzeczywistego z tym cyfrowym.

W przypadku tego projektu oznacza to, że nowoczesna technologia w pewnym sensie zastępuje miejsce tradycyjnych materiałów, jak cegła. Zamiast tego przeszklone ściany mogą zmieniać stopień przezierności od całkiem transparentnych szyb po nieprzezroczyste ściany, dając niemal niegraniczone spektrum dodatkowych i nieznanych dotąd możliwości.

– Dzieje się to za sprawą struktury domu, na którą składają się trzy warstwy szkła. Zewnętrzna osłona potraktowana została tradycyjnie – jej zadaniem jest chronić przed wyziębieniem od wiatru. Natomiast zastosowanie szkła AR pozwala na przysłonięcie widoku, co nie oznacza jednak odcięcia się od świata zewnętrznego, gdyż pomiędzy nią a właściwą fasadą domu znajduje się otwarta przestrzeń, po której swobodnie można spacerować – tłumaczy architekt i założyciel nagrodzonej pracowni Grupa Plus Architekci, Tomasz Wuczyński. Elewacja właściwa to warstwa środkowa i wewnętrzne ściany działowe, także szklane. Jako system ścian interaktywnych z opcją matowienia lub wyświetlania dowolnych informacji na życzenie, najaktywniej biorą udział w życiu codziennym mieszkańców. Trójwarstwowa powłoka wpływa więc zarówno na wygląd domu, jak i na interakcje pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.

Wszystko to powoduje, że dom funkcjonuje zgodnie z rytmem życia jego mieszkańców. Spragnieni widoku zieleni? Odsłania się na przestrzał pozwalając otoczyć się przyrodą. Potrzeba prywatności? Odgradza nas momentalnie od świata zewnętrznego. Zależnie od pory dnia, aktywności i nastroju, sami wybieramy, które ściany chcemy zasłonić całkowicie lub częściowo, na zasadzie opuszczanych rolet. Ponadto mogą służyć one jako ekran, na którym wyświetlimy wiadomości dla mieszkańców lub odtworzymy film. A gdy zapragniemy relaksu w zupełnie innym miejscu? Zrobimy to, nie opuszczając swojego łóżka, gdy zaprogramujemy na ścianie wybrany przez siebie widok, na przykład na morską toń czy gęsty las. Wchodzimy tym samym na zupełnie nowy poziom projektowania, gdzie użytkownicy mogą wykorzystać możliwości wielowarstwowej zewnętrznej powłoki budynku, aby mieć kontrolę nie tylko nad pogodą czy porą dnia, ale i lokalizacją.

To nie wszystko – dom śledzi położenie swoich mieszkańców, zasłaniając ich w razie potrzeby przy minimalnym ograniczeniu widoku. Odbywa się to płynnie, a aktualizuje wraz ze zmianą pozycji osób w domu i poza nim. W projekcie House Wide Shut fizyczna i wirtualna rzeczywistość idą w parze, dając użytkownikowi to, co najlepsze z każdej z nich.