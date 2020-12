Haberbusch i Schiele w oficjalnym katalogu ulic m.st. Warszawy

Rada Warszawy przyznała wolskim browarnikom ulicę w miastotwórczym kwartale Browary Warszawskie realizowanym przez Echo Investment na Woli.

Nazwę wewnętrznej ulicy Browarów Warszawskich wybrali warszawiacy w ramach plebiscytu organizowanego w 2018 roku przez Echo Investment we współpracy Muzeum Warszawy. Spośród trzech propozycji historyków największą popularnością cieszyła się ta upamiętniająca słynnych wolskich browarników – Błażeja Haberbuscha i Konstantego Schielego. Po dyskusjach i formalnej procedurze, decyzją Rady Warszawy nazwa ulicy trafia do oficjalnego katalogu ulic stolicy.

– Dokonania, działalność i postawa jaką charakteryzowali się panowie Haberbusch i Schiele wciąż budzą podziw i uznanie. Dzięki przedsiębiorczej postawie, innowacyjnemu podejściu oraz dbałości o lokalną społeczność, jaką wykazywali się założyciele dawnego browaru, oczy Warszawy przez kilkadziesiąt lat z dumą patrzyły na to miejsce. Cieszymy się, że mieszkańcy stolicy zdecydowali, że to nazwiska wolskich browarników będą najlepszą nazwą dla naszej ulicy i w ten sposób stworzyli pamiątkę po przemysłowcach w tym miejscu. Włączenie ulicy Haberbuscha i Schielego do oficjalnego rejestru warszawskich ulic, to upamiętnienie świetnego okresu w historii całej Woli i podkreślenie pięknej historii miejsca, w którym dziś powstają Browary Warszawskie – mówi Rafał Mazurczak, członek zarządu Echo Investment.

Nowy adres zabytkowej Warzelni

Przy nowej ulicy będzie miał swój adres największy z zachowanych historycznych budynków, czyli XIX-wieczna Warzelnia. To tutaj wkrótce otworzy swoją restaurację Robert Lewandowski i wspólnicy.

Konstanty Schiele i Błażej Haberbusch to polscy przemysłowcy i założyciele jednego z najważniejszych zakładów piwowarskich XIX i XX wieku – browaru Haberbusch i Schiele.

Urodzony w Warszawie w 1817 roku Konstanty Edward Schiele pochodził z niemieckiej rodziny, która pod koniec XVIII w. osiadła w Polsce. Starszy o 11 lat Błażej Haberbusch został ściągnięty do Polski ze względu na swoje kompetencje w dziedzinie piwowarstwa. Poznali się pracując w małym browarze spółki Schöffer i Glimpf. W 1846 roku, przy wsparciu finansowym Henryka Klawe, zamożnego właściciela znanej piekarni przy ul. Marszałkowskiej, odkupili na licytacji komorniczej od Banku Polskiego niewielki browar położony w okolicach ul. Ciepłej i Krochmalnej, który stał się zaczątkiem dużego przedsiębiorstwa. Wkrótce partnerów biznesowych połączyły również więzy rodzinne: Błażej Haberbusch i Konstanty Schiele ożenili się z siostrami Anną i Dorotą Klawe – córkami Henryka.

Po wykupieniu teścia w 1865 roku, w nazwie spółki pozostały jedynie nazwiska Haberbusch i Schiele. Ze względu na brak pomieszczeń magazynowych o niskiej temperaturze, firma produkowała w tym czasie piwo jedynie sezonowo: od późnej jesieni do wiosny, korzystając z wynajmowanych piwnic, m.in. w okolicznych kościołach. Wkrótce jednak zbudowali w rejonie ul. Krochmalnej i Grzybowskiej własne podziemne leżakownie, których część istnieje do dziś i jest obecnie poddawana pracom rewitalizacyjnym. W 1879 roku browar Haberbusch i Schiele zatrudniał 38 robotników i wyprodukował 110 tys. wiader piwa (ok. 13,5 tys. hl) o wartości 115 tys. rubli. Miał również olbrzymi majątek w nieruchomościach, zabudowaniach, nowoczesnym sprzęcie i światowej technologii.