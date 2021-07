IKEA bliżej klientów. Tak zmienia się znana marka

Być bliżej klientów, odpowiadać na zmieniające się potrzeby zakupowe i spełniać oczekiwania dotyczące lepszego życia w domu. IKEA planuje rozwijać swoją działalność na rynku warszawskim z jeszcze większą dynamiką. Chce skupić się na nowych formatach miejsc spotkań z klientami. Rynek warszawski jest dla polskiej organizacji IKEA jednym z kluczowych obszarów inwestycji.

Pierwszy sklep IKEA w Warszawie został otwarty w 1990 roku przy ulicy Grażyny Bacewiczówny na Ursynowie. Na powierzchni około 1000 m2 klienci mogli korzystać z ekspozycji kliku gotowych wnętrz, co było nowością dla odwiedzających w ówczesnych czasach.

Obecnie na rynku warszawskim dla klientów dostępne są trzy sklepy IKEA - IKEA Janki, IKEA Targówek, IKEA w Blue City, ponadto trzy Punkty Odbioru Zamówień IKEA – w centrach handlowych Blue City, King Cross Praga i Wola Park oraz dwa mobilne Punkty Odbioru Zamówień IKEA – na Mokotowie i w Wilanowie. Dodatkowo w Warszawie usytuowane są Domolinia i Twoje Studio Pracy – miejsca spotkań dla obecnych i przyszłych klientów i pracowników, a także IT Service Desk i Service Office, które wspierają firmę. Marka na stałe wrosła w tkankę miejską stolicy i zagościła w domach jej mieszkańców.

– Jednym z priorytetów dla IKEA w Polsce jest rynek warszawski. Planujemy dalej rozwijać naszą działalność w tym regionie, z jeszcze większą dynamiką. Chcemy skupić się na nowych formatach miejsc spotkań z klientami, które będą odpowiedzią na zmieniające się potrzeby mieszkańców stolicy i regionu – mówi Karol Barcal, dyrektor Regionalny w IKEA Retail Polska odpowiedzialny między innymi za rynek warszawski. –Finalizujemy obecnie kompleksowy plan dla regionu warszawskiego, który koncentruje się na tworzeniu jeszcze lepszego doświadczenia klientów, budowaniu i rozwijaniu kompetencji naszych pracowników, inwestowaniu w obecne i nowe miejsca spotkań z klientami oraz atrakcyjnej ofercie usług zdalnych i stacjonarnych.

W ciągu trzydziestu lat, jakie minęły od otwarcia pierwszego sklepu IKEA w stolicy, Warszawa stała się innym miastem. Zmienili się także jej mieszkańcy i sposób ich życia, a IKEA zmienia się razem ze swoimi klientami. Aby odpowiadać na potrzeby klientów i kreować lepszą, nową IKEA, firma wprowadza innowacje i testuje nowe formaty. Warto tu wspomnieć o takich projektach, jak Kuchnia Spotkań IKEA czy Centrum IKEA dla Firm w Śródmieściu. IKEA w Blue City była z kolei jednym z pierwszych mniejszych formatów IKEA na skalę światową, którego celem było przetestowanie nowego konceptu sklepu z ograniczoną ofertą, ale zlokalizowanego bliżej klientów, w centrum handlowym.

Niezmiennym celem IKEA jest bowiem tworzenie jak najlepszego doświadczenia zakupowego. Zgodnie z podejściem firmy do rozwoju oraz w reakcji na zmieniające się potrzeby i wzrastające oczekiwania klientów, niektóre projekty testowe dobiegają końca. Jedną z takich inwestycji jest sklep IKEA w Blue City, który będzie prowadzić swoją działalność do końca grudnia 2021 roku.

Sklep IKEA w centrum handlowym Blue City w Warszawie został otwarty w październiku 2018 roku. Nowy format wyróżniał się lokalizacją bliżej klientów, w centrum handlowym oraz nowoczesnymi rozwiązaniami prezentacji asortymentu, mającymi zapewniać jak najlepsze doświadczenia zakupowe dla odwiedzających i służące za inspirację dla ich domów. W IKEA w Blue City zakupy można zrobić m.in. poprzez Punkty Szybkich Zamówień IKEA (z dostawą do domu) lub zdalnie i odebrać swoje zamówienie w Punkcie Odbioru Zamówień IKEA zlokalizowanym na parkingu podziemnym, poziom -1 (wjazd od ul. Opaczewskiej 87).