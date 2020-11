IKEA do projektowania znów zaprosiła dzieci

Już siódmy rok z rzędu IKEA zaprosiła małych projektantów do narysowania swojego wymyślonego przyjaciela w ramach konkursu „zabawa to poważna sprawa”. W tym roku IKEA ogłasza już 8 edycję konkursu rysunkowego. Na poziomie krajowym wyłonionych zostanie 15 finalistów, którzy będą nagrodzeni, a ich prace przesłane do Szwecji, gdzie wezmą udział w finale.

REKLAMA

Lama, Cukierek, Niedźwiedź, Człowiek-Globus, Auto-Bakłażan i Myszka-Biedronka – to bohaterowie nowej kolekcji SAGOSKATT od IKEA, którzy powstali w wyniku ubiegłorocznego konkursu rysunkowego. Po raz kolejny młodzi twórcy zaprojektowali swoje pluszaki, żeby wspierać inne dzieci i ich prawo do zabawy. W tym roku szanse na stworzenie zabawki marzeń w konkursie będą miały kolejne dzieci z całego świata.

Celem międzynarodowej kampanii społecznej IKEA jest wspieranie prawa wszystkich dzieci do zabawy, nauki i rozwoju. Dlatego już siódmy rok z rzędu IKEA zaprosiła małych projektantów do narysowania swojego wymyślonego przyjaciela w ramach konkursu „zabawa to poważna sprawa”. W kolejnej edycji sześć projektów miało szansę stać się prawdziwymi pluszakami. Na konkurs dla dzieci w wieku 0-12 lat wpłynęło ponad 71 000 prac z całego świata. Do drużyny dołączyli: Lama, Cukierek, Niedźwiedź, Człowiek-Globus, Auto-Bakłażan i Myszka-Biedronka.

Kolekcja SAGOSKATT jest tworzona przez dzieci. To na podstawie ich kreatywnych rysunków powstała seria pluszaków, z której przychód ze sprzedaży trafi do lokalnych inicjatyw wspierających prawo dzieci do zabawy, rozwoju i radości. Akcja z konkursem rysunkowym jest prowadzona od 7 lat i od tego czasu powstało już wiele projektów. Co roku jury, spośród wielu prac z całego świata wybiera zwycięzców, kierując się oryginalnością pomysłu i kreatywnością małych twórców. Laureatami wyjątkowego konkursu dwukrotnie byli mali Polacy: dwa lata temu wówczas 8-letnia Natalia urzekła komisję swoim projektem uśmiechniętej foki ukrywającej w kieszeni małą rybkę, a trzy lata temu serca jury skradł pająk stworzony przez 9-letniego Huberta.

– Wiemy, jak ważna jest zabawa dla rozwoju dziecka, dlatego chcemy zrobić dla niej miejsce w naszym życiu oraz wspierać dzieci, których podstawowe prawa nie są respektowane – mówi Nina Hughes, kierownik ds. asortymentu i projektowania produktów dla dzieci w IKEA.

Przed nami kolejna edycja kampanii „Zabawa to poważna sprawa” i nowe maskotki zaprojektowane przez dzieci z całego świata. W tym roku IKEA ogłasza już 8 edycję konkursu rysunkowego. Na poziomie krajowym wyłonionych zostanie 15 finalistów, którzy będą nagrodzeni, a ich prace przesłane do Szwecji, gdzie wezmą udział w finale. Wybranych zostanie następnie 6 laureatów. Zwycięskie rysunki IKEA przemieni w prawdziwe zabawki, które będą dostępne w sklepach. Konkurs potrwa od 4 do 24 listopada.