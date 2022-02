IKEA i młodzi twórcy pokazują jak ponownie wykorzystać tekstylia

Wystawa prezentująca prace podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej i zachęcająca do wtórnego wykorzystywania tekstyliów ruszyła na parkingu sklepu IKEA w Katowicach.

W przestrzeni dolnego parkingu sklepu IKEA w Katowicach eksponowana jest wyjątkowa wystawa z pracami podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej.

Na wystawie „Kiedyś zasłona, dziś morski stwór” prezentowanych jest ponad 20 maskotek, do których powstania zostały wykorzystane produkty pochodzące z ekspozycji asortymentu IKEA: zasłony, resztki tkanin sprzedawanych na metry, pokrycia sof, czy prześcieradła.

Odpady tekstylne trafiając na wysypiska śmieci, rozkładają się, wydzielając toksyczne substancje zatruwające środowisko. Wystawa ma zachęcić do nadawania im drugiego życia.

Wystawa potrwa do wiosny.

„Kiedyś zasłona, dziś morski stwór” to tytuł wystawy, na której prezentowane są prace podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej. Efekt pomysłowości młodych twórców można oglądać w przestrzeni dolnego parkingu sklepu IKEA w Katowicach. Za inicjatywa stoi ważne przesłanie: zainspiruj się i zobacz, jak można stworzyć coś z niczego, w tym wypadku z resztek tekstyliów.

Na wystawie prezentowanych jest ponad 20 maskotek. Wszystkie ręcznie malowane, barwione i szyte przez młodzież w ramach zajęć pracowni tkaniny artystycznej. Wśród nich znajdują się różne motywy zwierząt i roślin. Do ich powstania zostały wykorzystane produkty pochodzące z ekspozycji asortymentu IKEA: zasłony, resztki tkanin sprzedawanych na metry, pokrycia sof, czy prześcieradła. Unikatowe maskotki są efektem pracy indywidualnej, jak i grupowej. Na wystawie przy każdej z prac znajduje się informacja o jego twórcy, technice wykonania, a także materiale, jaki został wykorzystany do jej powstania.

- IKEA od lat działa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, żeby stawać się firmą coraz bardziej przyjazną dla ludzi i planety. Lokalna, wspólna inicjatywa IKEA Katowice oraz Młodzieżowego Ośrodka Pracy Twórczej w Dąbrowie Górniczej, wspiera tę globalną strategię. Zgodnie z nią firma do 2030 roku stanie się biznesem w pełni cyrkularnym oraz pozytywnie oddziałującym na klimat. W praktyce oznacza to, że korzystać będziemy wyłącznie z odnawialnych źródeł energii, a cały nasz asortyment będzie produkowany z przetworzonych lub odnawialnych surowców pozyskiwanych w odpowiedzialny sposób. Już teraz ponad jedną trzecią naszego asortymentu stanowią produkty Lepsze dla Ludzi i Planety, które wspierają zrównoważone życie w domu - mówi Katarzyna Nurkowska, koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju sklepu IKEA w Katowicach.