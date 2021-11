IKEA otwiera... muzeum. W internecie

IKEA ruszyła z nową platformą Museum Digital. Pozwala ona zwiedzić wirtualnie meblarskie królestwo Ingvara Kamprada, dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy na temat historii IKEA i obejrzeć wszystkie katalogi marki od 1951 roku!

Jak to się stało, że mała szwedzka firma przekształciła się w globalnego giganta? Odpowiedź znaleźć można w IKEA Museum, które od niedawna dostępne jest w całości także w internecie. – Wiele z przedstawionych historii ujawnia wewnętrzne funkcjonowanie IKEA i nigdy wcześniej nie były udostępniane publicznie – zapewniają twórcy digitalowego muzeum.

Jednak tajemnice i ciekawostki o IKEA to nie wszystko. W IKEA Museum Digital znaleźć można również przegląd wszystkich katalogów IKEA – od 1951 do 2021 roku! To nie lada gratka nie tylko dla fanów designu!

