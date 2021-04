IKEA produkuje pokrowce na sofy z jeansu z recyklingu

IKEA i holenderski producent jeansów, MUD Jeans, łączą siły. Firmy postanowiły nadać nowe życie denimowi z recyklingu i wykorzystać go jako... pokrowce na sofy.

REKLAMA

IKEA i holenderski producent jeansów, MUD Jeans wypuszczą kolekcję pokrowców na sofy Klippan IKEA. Pokrowce będą limitowaną edycją dostępną na 9 europejskich rynkach (niestety nie do kupienia w Polsce). To już kolejny projekt IKEA będący ukłonem w stronę ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj także >> IKEA Dom Jutra w Szczecinie przejdzie reinkarnację

- Sofa Klippan to kultowy produkt IKEA. Oferując nowe pokrowce na sofy wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, pomagamy klientom w odnowieniu ich sof oraz ponownym wykorzystaniu materiałów - mówi Piotr Jakubiak, lider ds. wdrożeń w New Business and Innovation Deployment, IKEA of Sweden.

Według przytaczanych przez IKEA danych, każdy Europejczyk ma średnio 7 par jeansów, z czego dwóch nigdy nie nosi. Po użyciu większość z nich trafia na wysypisko śmieci. Każdy pokrowiec wykonany jest w 40 proc. z denimu pochodzącego z recyklingu i odpowiada dwóm parom jeansów. Co więcej, podczas produkcji pokrowców, w porównaniu z tradycyjnie używaną w branży metodą denimu, zaoszczędzane jest 27 litrów wody, a ślad węglowy ograniczony jest o 67 proc.