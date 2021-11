IKEA rusza z akcją odkupu używanych mebli

22 listopada IKEA uruchamia nową usługę, w ramach których klienci sklepu będą mogli odsprzedać używane meble. Akcja jest jedną z wielu inicjatyw marki mających zachęcić do bardziej zrównoważonego stylu życia.

22 listopada IKEA wprowadza usługę odkupu używanych mebli IKEA, które następnie trafią do działów circular hub, gdzie będą miały szansę znaleźć nowy dom.

Używane, nie starsze niż pięcioletnie meble marki można przywieźć do sklepu i odsprzedać w Dziale Obsługi Klienta.

Akcja jest kolejnym działaniem marki na rzecz zrównoważonego stylu życia.

Począwszy od 2030 roku IKEA będzie wykorzystywać w swoich produktach jedynie materiały odnawialne i ponownie przetworzone.

Black Friday zmieńmy na Green Friday wraz z IKEA! W tym roku firma wprowadza w swoich sklepach (nie dotyczy sklepu IKEA w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie) usługę odkupu używanych mebli IKEA, które następnie trafią do działów circular hub, gdzie będą miały szansę znaleźć nowy dom.

Jednym z priorytetów IKEA jest inspirowanie i umożliwianie ludziom życia w bardziej zrównoważony sposób. Firma zachęca do dbania o planetę poprzez swoją szeroką ofertę produktów i rozwiązań, ale także różnego typu kampanie czy usługi, w których pokazuje, jak podejmować decyzje lepsze dla domu oraz środowiska.

Skup używanych mebli

Usługa „Oddaj i zyskaj” wystartuje w sklepach IKEA od 22 listopada. Używane meble IKEA, nie starsze niż pięcioletnie, można przywieźć do sklepu i odsprzedać w Dziale Obsługi Klienta. Przed wizytą w sklepie należy odwiedzić stronę internetową www.IKEA.pl/oddajizyskaj, aby otrzymać wycenę mebla, odpowiadając krok po kroku na pytania, m.in. o jego rodzaj i stan. Po akceptacji wyceny, należy przyjechać z meblem do sklepu IKEA, gdzie w Dziale Obsługi

Klienta mebel zostaje sprawdzony pod kątem zgodności z wcześniej złożoną ofertą. Za mebel otrzymuje się kartę refundacyjną na zakupy w sklepie oraz na IKEA.pl, a używane produkty trafiają do działu circular hub, gdzie można je kupić po okazyjnej cenie. W ten sposób niepotrzebne już klientom meble zyskują szansę na nowy dom i życie.

– Z badania, Climate Action Research, które IKEA prowadzi od kilku lat wspólnie z GlobeScan, wynika że znacząca większość konsumentów i konsumentek, także w Polsce, oczekuje wsparcia od biznesu w podejmowaniu na co dzień bardziej przyjaznych dla planety działań. Jedną z najważniejszych barier, powstrzymujących ich od tego jest przekonanie, że zrównoważone życie jest zbyt drogie – mówi Agata Czachórska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce. – Z drugiej strony to, co motywuje nas do eko-zachowań, to przede wszystkim oszczędność. Na tegoroczny Black Friday postanowiliśmy uruchomić usługę „Oddaj i Zyskaj”, która wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. W ten sposób dokładamy wspólnie cegiełkę do ograniczania zużycia zasobów naturalnych. Zyskują klientki i klienci oraz planeta – dodaje.

Edukacja konsumentów