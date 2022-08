IKEA rusza z międzynarodowym festiwalem, który potrwa 9 dni

W trakcie dwutygodniowego IKEA Festival ludzie z całego świata będą mogli czerpać od twórców i innowatorów, by zyskać odwagę oraz motywacje do aktywnego działania w swoich domach.

Od 26 sierpnia do 10 września w stacjonarnych sklepach IKEA i online odbędzie się festiwal IKEA.

W dziewięciu miastach z całego świata, przez dziewięć dni marka poruszy dziesięć tematów, które mają na celu celebrować kreatywność

i pomysłowość w domowym życiu.

W raporcie „Życie w Domu” przygotowanym przez IKEA w 2021 roku, 26% ludzi na całym świecie stwierdziło, że realizowanie hobby lub osobistych projektów jest ważne dla utrzymania dobrego samopoczucia, a 32% z ankietowanych chce spędzać więcej czasu na realizacji swoich pasji. Co ciekawe i warte podkreślenia, niemal połowa Polaków (47%), którzy podjęli znaczne wysiłki w celu reorganizacji swojego domu w ciągu pandemii ma teraz o nim bardziej pozytywne zdanie. W trakcie dwutygodniowego IKEA Festival ludzie z całego świata będą mogli czerpać od twórców i innowatorów, by zyskać odwagę oraz motywacje do aktywnego działania w swoich domach.

9 dni, 9 sklepów

Przez dziewięć dni, 9 sklepów IKEA w światowych metropoliach zamieni się w pełną inspiracji przestrzeń. Realizowane w ramach festiwalu specjalne wydarzenia w sklepach, zakupy na żywo, a także treści tworzone przez wybrane persony w mediach społecznościowych, skupiać będą się na dziesięciu tematach: jedzeniu, sporcie, grach, muzyce i tańcu, naturze, modzie i urodzie, kolekcjonerstwie, sztuce i rzemiośle, skupieniu i wellness oraz zwierzętach domowych. Dostępna będzie także nowa platforma internetowa, gdzie widzowie będą mogli oglądać festiwal na żywo z każdego miejsca na świecie. IKEA dzięki przekazom live i poruszaniu tematów bliskich domowemu życiu chce zmotywować ludzi do dzielenia się swoimi pasjami i pomysłami, aby inspirować innych do ich realizowania.

„Z radością obserwowaliśmy, jak IKEA Festival się rozwija. Tym razem skupiamy się na ludziach, którzy chcą spędzać więcej czasu na wykonywaniu swoich pasji i hobby. Chcemy pokazać wpływ jaki może mieć odrobina kreatywności w aranżacji własnej przestrzeni” – mówi Marcus Engman, Chief Creative Officer w Ingka Group.

fot. mat. prasowe

To dla IKEA festiwal wielu pierwszych razów, m.in. z pierwszą globalną kampanią na TikToku. IKEA przy nowej odsłonie swojego wydarzenia współpracuje z młodymi i obiecującymi twórcami, którzy zamienią inspiracje z wydarzenia w rzeczywistość, pokazując tym samym skalę różnorodności produktów dostępnych w IKEA oraz to, jak można wypróbować rozwiązania marki we własnym domu.

Gospodarzami tegorocznego festiwalu będą Teksas, Wiedeń, Szanghaj, Nowy Jork, Sydney, Sztokholm, Tokio, Madryt, Paryż i… zacisze własnego domu!

IKEA Festival odbędzie się nie tylko w dziewięciu miastach „gospodarzy”, ale także w wielu innych sklepach IKEA na całym świecie. Wśród atrakcji znajdą się m.in. speed dating ze specjalistami wyposażenia wnętrz, food trucki serwujące najnowszą ofertę IKEA, wydarzenia w sklepach.