IKEA sprawdza jak mieszkają ludzie z całego świata, w tym Polacy

Nowa kampania IKEA odkrywa dom na nowo. Dowiemy się z niej, jak mieszkają ludzie z całego świata, w tym Polacy.

IKEA rusza z nową kampanią.

Szwedzka firma z kamerą odwiedziła ludzi w ich mieszkaniach zlokalizowanych na całym świecie. W tym w Polsce.

W dzisiejszych czasach coraz mocniej doceniamy wartość domu i częściej poszukujemy w nim wytchnienia. Chwile relaksu i spokoju są niezwykle cenne. Z pomocą IKEA można przearanżować wnętrza.

Jak mieszkają Polacy? IKEA odkrywa, fot. mat. IKEA

W najnowszej kampanii marka inspiruje do tego, żeby zmieniać i inwestować w domową przestrzeń, aby odnaleźć w niej oazę oraz miejsce do realizowania pasji. Swoją historię opisało ponad 60 ludzi z różnych zakątków świata, którzy podzielili się własnymi domowymi rytuałami i zwyczajami.

Jak mieszkają Polacy

O swojej podróży po lepsze życie na co dzień opowiadają również bohaterowie z Polski. David mieszka w Warszawie, a w każdą środę urządza wieczór filmowy o konkretnej tematyce i zaprasza przyjaciół, aby wspólnie gotować oraz oglądać film. Ania jest makijażystką w filmie i reklamie, a także DJ-ką, która organizuje imprezy taneczne w swoim mieszkaniu.

Alicja i Dawid to kreatywna para, rysująca i tworząca sztukę cyfrową, z której powstają wielkie murale w stolicy.

fot. IKEA

Ola jest zapaloną fanką roślin i muzyki metalowej. W miejscu, w którym mieszka, nie ma drzew, więc wprowadziła naturę do swojego wnętrza. Z kolei opowieść Dominika to historia o przemianie i wolności, a Ewy o byciu kolekcjonerką i opiekunką uszkodzonych rzeźb oraz zabytkowych zestawów do kawy. Natomiast Jarmiła z ciepłem i gościnnością prowadzi miejsce, w którym potrawy oraz kultury z bliska i daleka stają się doskonałą receptą na radość i przynależność. Zuzanna niedawno wróciła do Polski po wielu latach spędzonych za granicą. Właśnie otrzymała klucze do swojego wymarzonego mieszkania w Warszawie, miejsca, które mogła wreszcie nazwać domem. Kiedy wybuchła wojna w Ukrainie, zamiast tego ofiarowała swoje nowe mieszkanie wielodzietnej rodzinie uciekającej z Ukrainy.

Jedna z bohaterek kampanii IKEA "Odkryj dom na nowo" - Ania

Polskie filmy z tymi bohaterami posłużyły do stworzenia kampanii „Odkryj dom na nowo”. Opowieści o zwykłych i niezwykłych sytuacjach z ich życia przeplatają się z obrazami wnętrz mieszkań. Uchwycone w kadrach mieszkania dopasowują się do potrzeb tych, którzy je zamieszkują tak, aby pozwolić im na rozwój pasji i zainteresowań. Nagrania wideo z ich niewystylizowanych, prawdziwych wnętrz to wycinek tego, jak mieszkamy i co jest dla nas ważne. Marka IKEA proponuje dla każdej z opisanych sytuacji rozwiązania produktowe tak, aby widzowie, którzy odnajdują swoje pasje w opowieściach bohaterów mogli zainspirować się do wyposażenia swojej własnej przestrzeni