IKEA urządziła mieszkanie dla bezdomnych

Meble i wyposażenie od IKEA Kraków, takie jak szafy, stoły, krzesła, tekstylia, naczynia czy garnki trafiły do mieszkania prowadzonego przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie.

REKLAMA

Dziewiąte z mieszkań prowadzonych przez Dzieło Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie jest gotowe na przyjęcie lokatorów. Dzięki funkcjonalnemu wyposażeniu przekazanemu przez IKEA Kraków, osoby nieposiadające dachu nad głową będą mogły poczuć atmosferę domu. Szwedzka sieć pomogła też doposażyć łaźnię i garderobę, z której na co dzień korzystają osoby doświadczające bezdomności.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio prowadzi w Krakowie dziewięć mieszkań wspieranych, w których osoby i rodziny bez domu przygotowują się do samodzielnego życia „pod dachem”. W ośmiu mieszkaniach obecnie przebywa łącznie ponad 30 osób. Każda z nich ma swój pokój i jest objęta fachową pomocą zespołu specjalistów – pracowników Dzieła. W dziewiątym, mieszkaniu zamieszka niebawem trzech mężczyzn. To właśnie tu trafiły meble i wyposażenie od IKEA Kraków, takie jak szafy, stoły, krzesła, tekstylia, naczynia czy garnki. Szwedzka sieć na wsparcie osób w kryzysie bezdomności przekazała łącznie ponad 900 produktów.

Dzięki wsparciu produktowemu, w postaci zapasów ręczników i koszów na pranie IKEA, udało się też doposażyć łaźnię i garderobę Dzieła, działającą w Centrum przy ul. Smoleńsk w Krakowie. Łaźnia, która w związku z pandemią na ponad 2 tygodnie została zamknięta, od 1 czerwca funkcjonuje przez 4 dni w tygodniu, umożliwiając skorzystanie z kąpieli 320-400 osobom miesięcznie.

To nie pierwsza pomoc, jaką w trakcie trwania epidemii koronawirusa IKEA Kraków udzieliła osobom dotkniętym bezdomnością. W kwietniu osoby bez dachu nad głową dostały od sklepu szwedzkiej sieci komplety pościeli, koce, pojemniki na żywność i spryskiwacze do środków dezynfekcyjnych. Paczki z tymi produktami zostały przekazane potrzebującym za pośrednictwem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio IKEA Kraków współpracuje na co dzień, przekazując organizacji resztki tkanin, które - w działającej tu pracowni - wykorzystywane są przez osoby w kryzysie bezdomności.