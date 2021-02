Innowacje w Gdyni. W mieście pojawią się kubki wielokrotnego użytku

Po raz kolejny Gdynia wspiera proekologiczne innowacje, a także zrodzone lokalnie pomysły. Miasto idzie za potrzebami, które sygnalizuje nasza planeta. Stąd decyzja o objęciu patronatem projektu kubków miejskich wielokrotnego użytku.

Kubek miejski wielokrotnego użytku

Wszyscy lubimy pić gorące napoje na świeżym powietrzu, zwłaszcza, gdy przyjemnie parują na mrozie. Pijemy kawę i herbatę w biegu, w drodze do pracy, na nadmorskich spacerach i spotkaniach towarzyskich. Część z nas korzysta z własnych kubków termicznych, ale większość wciąż ze standardowych kubków jednorazowych, tak przecież nieprzyjaznych dla środowiska. Coraz częściej przemykamy z gorącym napojem i rosnącym poczuciem winy.

Na szczęście już niebawem mieszkańcy Gdyni jako pierwsi w kraju będą mogli korzystać z estetycznej i rozsądnej alternatywy – kubków miejskich wielokrotnego użytku, wykonanych z bezpiecznego i trwałego materiału – polipropylenu. Są one nie tylko mocne, przyjemnie wyważone, o satynowym wykończeniu i wygodnie wyprofilowanym wieczku, a przede wszystkim każdy z nich w jednym cyklu użytkowania zastępuje przynajmniej 1000 swoich jednorazowych odpowiedników. Zniszczony kubek miejski może zostać poddany pełnemu recyklingowi i wrócić w nasze ręce jako nowy – w ten sposób funkcjonuje w reżimie zamkniętego systemu.

– Cieszymy się, że to gdyńska firma UR CUP jest prekursorem i odpowiada za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu kubków wielokrotnego użytku. Bezcenne jest z pewnością jej doświadczenie w serwowaniu napojów na wielu znanych i lubianych wydarzeniach, w tym na festiwalu Open’er czy bulwarach nad Wisłą. Wiosną system będzie zaadaptowany na obszarze miasta, w restauracjach i punktach, które do niego przystąpią, a gdynianie jako pierwsi w kraju będą mieli szansę korzystać z kubków wielorazowych w takiej formule. Miasto Gdynia jest partnerem systemu, co jest kolejnym krokiem zmierzającym do budowania świadomości w zakresie maksymalnego ograniczenia korzystania z opakowań jednorazowych i idei zero waste – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Bardzo proste

Z myślą o komforcie mieszkańców Gdyni i optymalnej dbałości o środowisko, miasto zdecydowało się objąć patronatem innowacyjny projekt kubków miejskich oparty o system depozytowy marki UR CUP. Oznacza to, że osoby kupujące napój będą mogły „wynająć” kubek, a potem w następnym punkcie sprzedaży, działającym w ramach systemu, oddać puste naczynie i odebrać zwrot kaucji. Partnerem systemu kubków miejskich może zostać każdy punkt dystrybucji gorących napojów w Gdyni, któremu zależy nie tylko na pozyskaniu nowych klientów, ale także powstrzymaniu stale rosnącego zalewu jednorazowych śmieci. Nie wymaga to wysiłku. Firma UR CUP, czyli producent kubków, a zarazem operator systemu, zadba nie tylko o dostawy, ale także pełen pakiet serwisowy (mycie, logistykę i magazynowanie).