Innowacyjna odsalarka wody. W tym wyjątkowym projekcie weźmie udział gdyńska stocznia Crist

Gdyńska stocznia Crist weźmie udział w realizacji wyjątkowego projektu. Będzie to pływająca, zasilana turbiną wiatrową platforma do odsalania wody morskiej. Maszyna nazywa się Floating WINDdesal. Będzie służyła do przekształcania słonej wody w wodę zdatną do picia dla rejonów przybrzeżnych na Bliskim Wschodzie.

Projekt Floating WINDdesal, czyli w skrócie FWD, prowadzony jest przez niemiecką firmę SYNLIFT Industrial Products. W działaniach wspiera ją szereg europejskich przedsiębiorstw, w tym Stocznia Crist w Gdyni. Pozostałymi parnerami systemowymi są: StoGda Ship Design & Engineering z Gdańska, a także Thyssenkrupp Industrial Solutions, Prysmian Group, Boll & Kirch Filterbau, Aerovide czy EMS Maritime Offshore.

Słona, morska woda – w odróżnieniu od wody słodkiej – nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Projekt Floating WINDdesal umożliwi powstanie „pływającego urządzenia wodnego”, które będzie mogło przekształcać niezliczone zasoby wody morskiej w wodę pitną. Skorzystają z tego przede wszystkim regiony przybrzeżne.

– Od marca ubiegłego roku Crist S.A. współpracuje z firmą SYNLIFT Industrial Products, pomagając im w szacunkach budżetu budowy koncepcyjnego projektu pływającej odsalarki z napędem wiatrowym. Kierownictwo naszej stoczni wytypowało ten projekt jako potencjalnie rozwojowy i dlatego zdecydowaliśmy się zostać partnerem w tym przedsięwzięciu. Naszą kooperację zaczęliśmy od analizy projektu koncepcyjnego i wdrożenia „feasibility study”, po czym aktywnie uczestniczyliśmy w procesie FEED (Front End Engineering Design) wspólnie z biurem projektowym StoGda. Oprócz przygotowania technologii fabrykacji, opracowania budżetu oraz partycypacji w przygotowaniu harmonogramu całego projektu i przygotowaniu procesów koordynacyjnych integracji systemów z pozostałymi partnerami, dynamicznie uczestniczymy i wspieramy marketing tego projektu – mówi Daniel Okruciński, dyrektor generalny w Stoczni Crist S.A.

Maszyna ma się składać z turbiny wiatrowej i urządzenia do odsalania wody morskiej. Całość będzie umieszczona na pływającej konstrukcji półzanurzalnej, która cumowana będzie do nabrzeża. Pozyskiwana woda ma być natychmiast pompowana rurami podwodnymi do magazynów na lądzie. Stamtąd z kolei doprowadzana do społeczności. Pierwsze takie urządzenie ma zostać uruchomione w tym roku, najprawdopodobniej na Bliskim Wschodzie – w Arabii Saudyjskiej.

Największy moduł FWD będzie mógł zapewnić wodę pitną nawet dla pół miliona ludzi. Wszystko dzięki innowacyjnemu połączeniu elastycznego przetwarzania, zintegrowanego zarządzania energią i obciążeniem oraz technologii wiatrowej o bardzo długich łopatkach. To sprawia, że Floating WINDdesal będzie niemal w całości zasilany energią wiatrową.

Ponadto zastosowanie technologii półzanurzalnej może zminimalizować wpływ odsalania wody na środowisko morskie i lądowe. Pierwotnie technologię tę opracowano do wykonywania głębinowych wierceń naftowych. Obecnie coraz częściej wykorzystuje się ją również do morskiej energetyki wiatrowej.

Celem FWD jest umożliwienie zrównoważonego i opłacalnego odsalania wody morskiej. Projekt ma zastosowanie zwłaszcza w miejscach, gdzie konwencjonalne, nabrzeżne odsalanie nie może być realizowane.

Autor: Paweł Kukla