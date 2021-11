Interaktywna projekcja na fasadzie wrocławskiej Barbary

Przez kilkanaście dni, tuż po zmierzchu, na szklanej fasadzie Barbary we Wrocławiu wyświetlane będą interaktywne obrazy wideo zmieniające się pod wpływem ruchu przechodniów. To część Biennale Sztyki Mediów WRO Reverso.

Już 19 listopada rozpocznie się finałowa, dwumiesięczna, odsłona 19. edycji Biennale Sztuki Mediów WRO REVERSO.

Każdego wieczoru, od 19 listopada do 5 grudnia, od zmierzchu do 1 w nocy, wchodzić będzie można – całkiem dosłownie – w interakcję z projekcjami wideo na fasadzie Barbary przy ulicy Kazimierza Wielkiego. To m.in. nawiązanie do naturalnych i zainicjowanych przez człowieka procesów zmian klimatu.

Wernisaż wystawy w CS WRO odbędzie się 19 listopada o 20:00.

Finał największego przeglądu sztuki współczesnej w Polsce to także koncert Mikro Orchestra na konsole do gier oraz występy Kompopolex, Beniovskiej i artystów zagranicznych. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

– Jedną z możliwych form odpowiedzi na natarczywe pytania współczesności jest buntownicze: nie chcę odpowiadać na to pytanie – czytamy w opisie ostatniej w tym roku wystawy Biennale WRO, za sprawą której obejrzymy 9 premierowych międzynarodowych prac wideo i instalacji, ale również zajrzymy za kulisy Biennale WRO – do miejsc, które na co dzień są dla odbiorców niedostępne.

Zobaczymy obiekty i dokumentację wydarzeń, które tworzyły poszczególne odsłony programowe trwającego przeglądu sztuki. „nie chcę odpowiadać na to pytanie” nie jest jednak podsumowaniem, lecz kontynuacją odkrywania idei REVERSO, tropieniem #śladówcyfrowych, które zostawiają #artystkiiartyści. Wernisaż wystawy w CS WRO odbędzie się 19 listopada o 20:00. Ekspozycja będzie otwarta do 17 grudnia, od wtorku do piątku, w godzinach 12:00-18:00.

Interaktywne projekcje wideo na fasadzie Barbary

Instalacja „Defrost” powstawała cały rok; obecnie prezentowana jest w Centralnej Bibliotece Oodi w Helsinkach – gdzie artystki jako czujnik ruchu wykorzystują kamerę termiczną – oraz na szklanej fasadzie Barbary, w ramach Biennale Sztuki Mediów WRO REVERSO.