Inwestycje i rozwój pomimo pandemii. Tubądzin podsumowuje rok

Targi 4 Design Days, inwestycji, a także pomocy lokalnej społeczności i osiągnięcia celów sprzedażowych. Grupa Tubądzin ma za sobą najbardziej nieprzewidywalny rok od początku swojego istnienia.

NAJWIĘKSZY PRACODAWCA I DARCZYŃCA W REGIONIE

Dla Grupy Tubądzin rok 2020 był – jak dla całej branży – pełen zaskoczeń i trudności, jednak – dzięki lojalności, przywiązaniu do marki i wsparciu swoich klientów i kontrahentów firma może mówić o sukcesie. Po ostrych restrykcjach rządowych i lockdownie gospodarki w II kwartale, Tubądzin wrócił do 100% mocy produkcyjnych, co w przypadku największego pracodawcy w regionie ma duże znaczenie, a wszystkie zamówienia realizowane są jak dotąd bez opóźnień. Dla zarządu priorytetem jest dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie i miejsca pracy swojej załogi, przy utrzymaniu wewnętrznego reżimu sanitarnego. Tubądzin stawia również na niezakłócony kontakt z partnerami handlowymi, tak aby mogli oni terminowo wywiązać się z rozpoczętych projektów czy inwestycji.

Największym sukcesem Grupy Tubądzin w roku pełnym nieprzewidzianych zmian było utrzymanie zatrudnienia, brak zwolnień grupowych i możliwość wsparcia lokalnej społeczności w walce z pandemią. Firma utrzymała także wzrost sprzedaży.

Sytuacji epidemiologicznej w kraju nikt z nas nie mógł przewidzieć. Dzięki niej jednak dowiedzieliśmy się kilku rzeczy o naszej branży, klientach i nas samych. Przez pierwsze tygodnie wyłącznym priorytetem było utrzymanie kadry pracowniczej, ciągłości produkcji i optymalizacja kosztów. Dziś z dużą satysfakcją mogę powiedzieć, że Grupa Tubądzin w roku 2020 zrealizowała wszystkie postawione przed nią cele biznesowe, począwszy od utrzymania, a nawet zwiększenia zatrudnienia, planów sprzedażowych oraz inwestycji w infrastrukturę firmy - mówi Amadeusz Kowalski, wiceprezes zarządu Grupy Tubądzin.

I dodaje: Eksportujemy nasze produkty do 60 krajów i utrudnienia związane nie tylko z ruchem na granicach, ale z dużymi obostrzeniami handlowymi w innych krajach były dla nas wyzwaniem. Nie byłoby to jednak możliwe gdyby nasi klienci i partnerzy nie okazali nam zaufania i wsparcia, za co wszystkim naszym partnerom pragnę serdecznie podziękować. Warto także wspomnieć o wspólnych akcjach pomocowych w branży, bardzo doceniam, że potrafiliśmy połączyć się w przekazywaniu do placówek medycznych i pomocowych niezbędnego sprzętu, to cenna lekcja dla branży. Niestety rok 2021 nadal zapowiada się jako ciąg wielu niewiadomych pod kątem biznesowym. Coraz częściej powtarza się słowo „kryzys” który z pewnością nas nie ominie, pytanie zatem jak bardzo nas dotknie? Na dziś nikt nie jest w stanie odpowiedzieć, niewątpliwym „światłem w tunelu” jest szczepionka która pojawiła się w końcu roku, a więc trzeba być dobrej myśli i z optymizmem patrzeć w przyszłość. Jako Grupa nie zwalniamy tempa, planujemy w obecnym roku szereg nowych wdrożeń jak i rozbudowę mocy produkcyjnych, wierzymy iż dzięki dobrym produktom i silnym relacjom

z naszymi partnerami biznesowymi jesteśmy w stanie pokonać ten trudny pandemiczny czas.