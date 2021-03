Inwestycje w Bydgoszczy: miasto pięknieje. Rewitalizacja Starego Fordonu

Miasto zwiększyło budżet na ważną część rewitalizacji Starego Fordonu w Bydgoszczy. Pozwoli to rozstrzygnąć przetarg na kompleksową rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły. Inwestycja pochłonie około 25 mln zł.

Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części Bydgoszczy. Z końcem ubiegłego roku ogłoszony został przetarg. Do rozstrzygnięcia postępowania konieczne okazało się zwiększenie środków na ten cel o 3,4 mln zł. W środę (26 lutego) wniosek o zmianę budżetu zaakceptowała Rada Miasta.

– To ważna decyzja dla mieszkańców tej części Bydgoszczy – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Bez zagospodarowanych nabrzeży nie moglibyśmy mówić o pełnej rewitalizacji, na którą Stary Fordon czekał od kilkudziesięciu lat. Dzięki naszym działaniom to dawne miasto będące dziś częścią Bydgoszczy odzyskuje blask. Cieszę się, że w parze z miejskimi inwestycjami podejmowane są cenne inicjatywy społeczne. Dzięki nim m.in. popularyzowana jest wielokulturowa historia Fordonu, organizowane są ciekawe wydarzenia kulturalne. W ten sposób szybciej osiągniemy cel. Stary Fordon będzie przyciągał turystów, zachęcał do wypoczynku. Liczę, że będzie też częścią Bydgoszczy, której potencjał docenią też inwestorzy gotowi uzupełniać zabudowę i otwierający nowe usługi.

Prace budowlane mają zająć około 2 lat (od podpisania umowy). Roboty będą dzielone na etapy. Wykonawca udzieli 5-letniej gwarancji na wykonane prace. Wcześniej została opracowana niezbędna dokumentacja oraz uzyskano niezbędne pozwolenia. Inwestycja będzie finansowana z wykorzystaniem europejskich środków na Gminny Program Rewitalizacji.

Kamienne nawierzchnie

Estetycznego i kameralnego charakteru nabierze szereg uliczek położonych pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Przygotowana wcześniej dokumentacja projektowa zakłada budowę i przebudowę następujących ulic:

– Promenada (przebudowa istniejącego odcinka od ul. Nad Wisłą do Filomatów wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki),

– Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada),

– Zakładowa,

– Nad Wisłą,

– A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża),

– odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły),

– Rybaki (część północna).

Na nawierzchniach tych ulic będą stosowane kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Warto podkreślić, że wykorzystamy między innymi granitową kostkę, która pozostała po remontach ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Projekt zakłada również budowę i przebudowę wszelkiej infrastruktury technicznej występującej w pasach drogowych oraz na terenach rekreacyjnych.

Zieleń i rekreacja