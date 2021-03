Inwestycje w Szczecinie. Trwają prace przy budowie Węzła Łękno

Nie zwalnia tempo prac na budowie Węzła Łękno w Szczecinie. Obecnie trwa budowa wiaduktów, roboty kolejowe i drogowe oraz pielęgnacja zieleni. Inwestycja ma się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku.

Widoczna jest konstrukcja nowego wiaduktu, który powstaje w miejscu dawnego poniemieckiego obiektu w pobliżu skrzyżowania z ulicą Traugutta. Trwa na niej montaż prowadnic, elementów odwodnienia oraz osłon kablowych. Wykonywana jest również pielęgnacja betonu. Z kolei przy murze oporowym obiektu biegnącego nad linią kolejową, wykonywane były prace przy deskowaniu i zbrojeniu schodów.

Na ulicy Zaleskiego trwa układanie chodnika i jego obrzeży. Na al. Wojska Polskiego rozkładana jest podbudowa zasadnicza ścieżek rowerowych. W ramach robót kolejowych, na drugim torze profilowano warstwę ochronną i wymieniano grunt. Wykonawca realizuje również prace związane z zielenią. Trwa zrywanie darniny, wykonywane jest plantowanie i grabienie ziemi pod trawniki.

Prace przy budowie Węzła Łękno mają się zakończyć w drugiej połowie bieżącego roku.

Organizacja ruchu

W związku z pracami brukarskimi, od 24 marca br. na skrzyżowaniu ul. Moczyńskiego z ul. Pawła Jasienicy wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Utrudnienia potrwają do czasu zakończenia prac na tym fragmencie inwestycji.

O inwestycji

Węzeł Łękno to jedna z największych i ważniejszych do zrealizowania inwestycji drogowych w tej perspektywie unijnej. Projekt obejmuje budowę kolejnego fragmentu tzw. Trasy Średnicowej (od ul. Arkońskiej i Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego), przebudowę linii kolejowej biegnącej wzdłuż nowej jezdni oraz budowę skrzyżowania przy Alei Wojska Polskiego. Docelowo węzeł pełnić będzie funkcję centrum przesiadkowego dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Całkowity koszt prac to ponad 137 mln zł. Wykonawcą jest konsorcjum firm: Rover Infraestructuras S.A., Roverpol Sp. Z O. O. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.