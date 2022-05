Jak będzie wyglądała najnowocześniejsza sala koncertowa Warszawy? Zobaczymy na niezwykłej makiecie

Modelową Sinfonia Varsovia zobaczymy na Bulwarach Wiślanych. Na szczegółowo wykonanym modelu w proporcji 1:10 w ramach wystawy "Sinfonia Varsovia w skali".

W ramach wystawy „Sinfonia Varsovia w skali”. Makietę można będzie oglądać do 2 października w godzinach od 9.00 do 21.00. Znajduje się w pawilonie na Bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego, przy Pomniku Syreny. Wstęp wolny.

Makieta akustyczna odwzorowuje wnętrze przyszłej głównej sali koncertowej, która będzie najważniejszym elementem Sinfonia Varsovia Centrum – nowej siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia, która powstaje przy Grochowskiej 272 na warszawskim Kamionku. Rozstrzyga się właśnie przetarg na roboty rozbiórkowe pierwszego etapu prac budowlanych tej inwestycji.

Model wykonany w skali 1:10 posłużył do zaplanowania akustyki wnętrza sali koncertowej, które w przyszłości pomieści prawie 1900 słuchaczy! Będzie to największa tego rodzaju sala w Polsce.

Na planszach wokół makiety umieszczone zostały wizualizacje całego kompleksu Sinfonia Varsovia Centrum oraz historia orkiestry w pigułce. Wchodzących do Pawilonu wita muzyka i ruchomy obraz: nagrania wideo instrumentalistów Sinfonii Varsovii (cykl „Koncerty w skali”) oraz artystyczny timelapse dokumentujący budowę modelu i prowadzonych w niej badań akustycznych.

- Chcemy pokazać odpoczywającym na Bulwarach mieszkańcom, jak w niedalekiej przyszłości zmieniać się będzie Sinfonia Varsovia, a wraz z nią prawobrzeżna Warszawa. Tą wystawą próbujemy także przybliżyć warszawiakom piękną i bogatą historię ich orkiestry – mówi Janusz Marynowski, dyrektor Sinfonii Varsovii.

Lokalizacja pawilonu w centralnej części Dzielnicy Wisła na bulwarze Bohdana Grzymały- Siedleckiego jest symboliczna. To miejsce, gdzie łączą się dwa odcinki bulwarów – nowy i ten, który czeka na prace rewitalizacyjne. Na obiekt można trafić zaraz po wyjściu ze stacji Centrum Nauki Kopernik i znajduje się on praktycznie na wysokości symbolu stolicy – pomnika Syreny. Z Pawilonu roztacza się malowniczy widok na nurt rzeki. Przed obiektem można siąść się na trawniku i delektować się widokiem przy dźwiękach muzyki klasycznej.

Dzielnica Wisła to miejsce, w którym od zawsze kultura miała swoje miejsce. Każdy rodzaj sztuki jest mile widziany nad rzeką, jednak do muzyki klasycznej mamy wyjątkową słabość. Już w ubiegłym roku mieliśmy przyjemność współpracować z Sinfonią Varsovią przy realizacji Święta Wisły. W tym sezonie zacieśniamy działania, zbliżamy do siebie oba brzegi. Spotykamy się nie tylko podczas kameralnego koncertu w Pawilonie Kamień, ale też bezpośrednio nad rzeką. Warszawski Plażowy zaprosi na działania edukacyjne dla dzieci, które poprowadzi kameralny skład Sinfonii Varsovii – mówi Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły. – Kulturalnie nad Wisłą, o to nam chodzi!