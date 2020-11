Jak pracuje się nam na home office? Przebadano 144 tys. osób

Czy w domach pracuje nam się lepiej niż w biurach? Kto chce, a kto potrzebuje powrotu do biura? Jakich przestrzeni biurowych oczekują pracownicy po powrocie z home office? Odpowiedzi na te pytania szukano w globalnym badaniu przeprowadzonym przez Leesman. Partnerem strategicznym projektu w Polsce jest Workplace.

Największa na świecie niezależna firma badająca doświadczenia w miejscu pracy Leesman zaprezentowała w zeszłym tygodniu wyniki badania przeprowadzonego na 144 tys. osób ze 103 krajów. Przedmiotem badań była praca na home office. Partnerem strategicznym projektu w Polsce był Workplace.

Jest to kolejna już odsłona globalnego badania, przeprowadzanego na stale rosnącej próbie. Tylko w październiku Workplace wspólnie z Leesman przebadali 4 tysiące osób pracujących z domów. W ramach badania polski partner wykonał także kilkadziesiąt wywiadów jakościowych. Jakie wnioski wysunęły się z przeprowadzonych badań?

Różne doświadczenia z home office

Jak przeczytamy w artykule Bogusza Parzyszka, CEO i założyciela Workplace, opublikowanym w profesjonalnym serwisie społecznościowym Linkedin, według badania Leesman, średnio 44 proc. badanej populacji ma wyjątkowo dobre doświadczenia z pracy w domu. Jednocześnie jednak u aż 36 proc. badanych doświadczenia te są słabe bądź złe. Podobne wyniki prezentowały także przebadane przez Workplace organizacje w Polsce. Jak podkreśla Bogusz Parzyszek, choć w domach generalnie pracuje nam się lepiej niż w biurach, to istnieje duża grupa osób niezadowolonych z home office i to właśnie na nie należy zwracać szczególną uwagę.

Bogusz Parzyszek zwraca również uwagę na wpływ środowiska pracy w domu na wyniki w takich obszarach, jak relacje i więzi, wymiana wiedzy czy work-life balance. Osoby dysponujące w swoich mieszkaniach czy domach dedykowanym środowiskiem do pracy uzyskiwały według metodologii przyjętej w badaniu wysokie wyniki również w tych kategoriach. Wynik ten znacząco spadał w momencie kiedy osoba pracująca na home office robiła to z przysłowiowej kanapy. Brak oddzielnego stanowiska do pracy w domu przekłada się na brak zaangażowania i motywacji, a osoby pracujące w takich warunkach chcą wracać do biur. Podobne wyniki uzyskano również w polskim badaniu. Jak jednak podkreśla Bogusz Parzyszek, w naszym kraju mamy bardzo mały metraż na osobę w mieszkaniach. Polskie mieszkania ciężko jest dostosować do komfortowych warunków pracy. I tak, na przykład, w jednej z przebadanych polskich firm, zadowolenie z krzesła i biurka w domu wynosiło zaledwie 34 w skali od 0 do 100.

Na zadowolenie w home office wpływ ma również charakter pracy. Osoby współpracujące dużo z innymi mają lepsze doświadczenia z pracy w biurach. Z kolei u tych, którzy wykonują więcej zadań indywidualnych doświadczenie z pracy w domu jest lepsze. Badanie wykazało również korelację pomiędzy wcześniejszymi doświadczeniami z pracy w biurze, a chęcią powrotu do niego.