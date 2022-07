Jak realizować strategię dekarbonizacji? Ta firma daje ciekawy przykład

Grupa Saint-Gobain zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i realizuje różne prośrodowiskowe inicjatywy. Jedną z nich jest wewnętrzny program Carbon Fund.

REKLAMA

Grupa Saint-Gobain utworzyła wewnętrzny program Carbon Fund jako jedno z działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla.

Program ten ma pomóc przyspieszyć redukcję pozaprzemysłowych emisji CO2 za sprawą odpowiednio ukierunkowanych inwestycji i przyczynić się do zmiany codziennych nawyków pracowników.

Wśród inicjatyw, które zostaną zrealizowane w Polsce w ramach funduszu Carbon Fund 2022 są instalacje stacji ładowania pojazdów elektrycznych, paneli fotowoltaicznych i wymiana oświetlenia na energooszczędne w biurowcach i zakładach Grupy.

Rosnący poziom ogólnoświatowej emisji dwutlenku węgla postawił nas w obliczu zagrożenia katastrofą klimatyczną. Z tego powodu wiele przedsiębiorstw za cel obrało zaradzenie globalnemu ociepleniu i szukanie sposobów na zachowanie równowagi między emisją a pochłanianiem gazów cieplarnianych.

W dążeniu do osiągnięcia neutralności klimatycznej szczególna odpowiedzialność spada na sektor budowlany, który według badań Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) odpowiada dziś za 40% światowej emisji CO2 do atmosfery, z czego 12% stanowią emisje wynikające z procesu wznoszenia budynków, zaś 28% – z ich eksploatacji.

Dostrzegając wynikające z tego zagrożenie, Grupa Saint-Gobain zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i aktywnie przeciwdziała zmianom klimatu poprzez liczne, prośrodowiskowe inicjatywy.

Program Carbon Fund

Przykładem działania na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla jest utworzony przez Grupę Saint-Gobain wewnętrzny program Carbon Fund. Celem tej inicjatywy jest zachęcanie wszystkich pracowników do aktywnego proponowania pomysłów i podejmowania działań na rzecz wspierania osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku. Program ten ma pomóc przyspieszyć redukcję pozaprzemysłowych emisji CO2 za sprawą odpowiednio ukierunkowanych inwestycji (np. w produkcję zielonej energii) i przyczynić się do zmiany codziennych nawyków pracowników.

fot. mat. Grupa Saint-Gobain

– Dzięki funduszowi Carbon Fund nasi pracownicy mają realny wpływ na redukcję emisji dwutlenku węgla, proponując działania, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska. Wszystkie pomysły mają ogromną wartość i napędzają kolejne fale pozytywnych zmian – opowiada Michał Zakrzewski, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju Saint-Gobain w Polsce oraz Dyrektor Operacyjny RIGIPS.

– W ramach edycji 2021 nasi pracownicy zgłosili aż 72 propozycje projektów redukujących emisje CO2. Za każdy zgłoszony projekt postanowiliśmy zasadzić jedno drzewo na terenie zakładu RIGIPS, co było dodatkową motywacją do uczestnictwa w programie. Wybraliśmy rodzime gatunki drzew, wśród których znalazły się klony, jawory, czereśnie ptasie, jabłoń, grusza i śliwka węgierka. Naszą intencją było zachowanie równowagi bioróżnorodnej. Dodatkowo drzewa owocowe są źródłem pokarmu dla pszczoły miodnej, która zamieszkuje naszą przyzakładową pasiekę – podkreśla Zakrzewski.

Proekologiczne projekty na rok 2022

W czerwcu wybrano najlepsze projekty drugiej edycji programu. Wśród inicjatyw, które zostaną zrealizowane przez spółki Grupy Saint-Gobain w Polsce w ramach funduszu Carbon Fund 2022, znalazły się:

Instalacja stacji ładowania samochodów i rowerów elektrycznych zasilanej z paneli fotowoltaicznych w zakładzie Glassolutions w Jaroszowcu. Projekt ma za zadanie zachęcać pracowników, gości oraz klientów do przejścia na zieloną mobilność elektryczną. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel wyniosą ok. 99 tys. euro.

Projekt ma za zadanie zachęcać pracowników, gości oraz klientów do przejścia na zieloną mobilność elektryczną. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel wyniosą ok. 99 tys. euro. Montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku biurowego zakładu Leca w Gniewie. Nadwyżka wyprodukowanej zielonej energii wykorzystywana będzie dodatkowo w procesach produkcyjnych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 55 tysięcy euro, a projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2 w tzw. Scope 2[1] na poziomie 38 ton rocznie.

Nadwyżka wyprodukowanej zielonej energii wykorzystywana będzie dodatkowo w procesach produkcyjnych. Wartość inwestycji wyniesie ok. 55 tysięcy euro, a projekt przyczyni się do redukcji emisji CO2 w tzw. Scope 2[1] na poziomie 38 ton rocznie. Wymiana tradycyjnego oświetlenia w zakładzie Sekurit w Dąbrowie Górniczej na energooszczędne typu LED, które pozwoli zmniejszyć zapotrzebowanie na energię zasilającą główny system oświetlenia z obecnych 400W do 150W, a także zapewni redukcję emisji CO2 w Scope 2 o ok. 419 ton w skali roku. Planowany budżet inwestycyjny to ok. 100 tysięcy euro.

Powyższe działania zostały wybrane spośród wielu projektów zgłoszonych przez pracowników Saint-Gobain w Polsce. Inwestycje zrealizowane w ramach programu Carbon Fund wpisują się w definicję działalności zrównoważonej, wnosząc istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu poprzez rzeczywistą redukcję gazów cieplarnianych.

Są też kroki zdecydowanie większe, bowiem program ten jest częścią wysiłków Saint-Gobain zmierzających do poważnego zmniejszenia emisji CO2 do 2030 roku (a tym samym osiągnięcia zeroemisyjności w 2050 roku) i uzupełnia wieloletnie wydatki kapitałowe Grupy w tej dziedzinie. By zmniejszyć emisję przemysłową w zakresie tzw. Scope 1[2] i Scope 2 o 33 proc. w wartościach bezwzględnych w okresie do 2030 roku, a także emisję w zakresie tzw. Scope 3[3] o 16 proc., firma przeznaczy na inwestycje, badania oraz rozwój ukierunkowany budżet w wysokości ok. 100 milionów euro rocznie.

[1] Scope 2: Emisje pochodzące ze zużycia nabytej energii elektrycznej, pary lub innych źródeł energii generowanych w przedsiębiorstwach wyższego szczebla, emitujących aktywa bazowe.

[2] Scope 1: Emisje bezpośrednie pochodzące ze źródeł kontrolowanych przez przedsiębiorstwo emitujące aktywa bazowe.

[3] Scope 3: Wszystkie pośrednie emisje, które nie są objęte zakresem 1 oraz 2, występujące w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa składającego sprawozdanie, w tym emisje powstałe zarówno na wyższym, jak i na niższym szczeblu, w szczególności w przypadku sektorów mających duży wpływ na zmianę klimatu i łagodzenie jej skutków.