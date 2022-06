Jak tworzyć rendery domów by zdobyć tysiące fanów na Instagramie

Karate Project to biuro architektoniczne z Gdańska, które wykorzystało czas pandemii na rozwój i zmianę profilu działalności. W dwa lata udało im się zbudować rozpoznawalność w sieci i skupić wokół marki ponad 22 000 osób w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Dostrzegły nowy trend na rynku i zdecydowały się powołać Karate Project.

Zauważyły, że ceny mieszkań są tak wysokie, że część ludzi woli budować małe domy. Przypominają one domki letniskowe.

Ten trend nabrał na sile podczas pandemii.

Pod szyldem Karate Project postanowiły projektować domki letniskowe i inne projekty kierowane do indywidualnych klientów i mniejszych inwestorów.

Karate Project założyły dwie architektki z Gdańska, Karolina Taraszkiewicz i Agnieszka Malinowska. Od wielu lat współpracowały już razem projektując dla FORT Taraszkiewicz duże inwestycje takie jak budynki wielorodzinne czy obiekty szkolnictwa wyższego. Dwa i pół roku temu Karolina i Agnieszka dostrzegły nowy trend na rynku i zdecydowały się powołać Karate Project, bo zobaczyły szansę dla siebie na dotarcie do klientów z całego kraju.

Nowy trend w mieszkalnictwie

Karolina i Agnieszka zauważyły, że ceny mieszkań są tak wysokie, że część ludzi woli budować małe domy. Przypominają one domki letniskowe, ale można w nich mieszkać cały rok. Szczególnie, że tempo życia w mieście stało się tak nieznośnie szybkie, że bezpieczna przystań w lesie czy nad jeziorem, w której można uciec od zgiełku i cieszyć się prostym życiem, ponownie zyskała na wartości.



Domki letniskowe przestały się kojarzyć z komuną i zabitą deskami ruderą, a zaczęły cieszyć oko nowoczesną, zgrabną formą, dobrze wpisującą się w zielone otoczenie.



Podczas pandemii ten trend tylko się wzmocnił, potrzeba bezpiecznego schronienia i ograniczenia w wyjazdach zagranicznych, zwiększyły popyt na takie budownictwo, zarówno w celach mieszkaniowych jak i pod wynajem. Pod szyldem Karate Project Karolina i Agnieszka postanowiły projektować domki letniskowe i inne projekty kierowane do indywidualnych klientów i mniejszych inwestorów.

Jakie trudności wiązały się z dotarciem do nowych klientów?

Aby pozyskać klientów indywidualnych z całej Polski architektki z Karate Project wiedziały, że muszą w krótkim czasie trafić do wielu ludzi. Tylko wtedy przełoży się to na przypływ zleceń. Priorytetem była więc wiarygodność i rozpoznawalność w sieci. Strona internetowa nie wystarczy, trudno ją wypozycjonować na tyle skutecznie by osoby zainteresowane projektem domku odnalazły ją w wyszukiwarce. Karo i Aga postanowiły więc tworzyć treści pod media społecznościowe i w ten sposób budować swoją pozycję eksperta na polu małej kubatury.

Potrzeba więcej renderów, w krótszym czasie

Wiedziały jednak, że nie będą w stanie tego robić bez dużej ilości dobrej jakości wizualizacji i animacji. Płaskie rysunki, rzuty, przekroje i elewacje to nie są treści, które obronią się w sieci.

Do tej pory wizualizacje budynków zlecały na zewnątrz, wnętrza wizualizowały samodzielnie w popularnym programie do renderingu działającym w technologii CPU. Z animacji nie korzystały wcale. Dziesiątki kadrów jakich wymaga prowadzenie kont na Instagramie i Youtube wymuszała jednak tworzenie renderów i animacji inhouse. Zlecenia ich na zewnątrz byłoby nieopłacalne finansowo, a przygotowywanie w dotychczasowym trybie zbyt czasochłonne.

Ekspresowa nauka, bo inwestycja musi się szybko zwrócić

Potrzebowały narzędzia, którego szybko się nauczą, które będzie elastyczne i pozwoli robić zdecydowanie więcej renderów w krótszym czasie. Ważna była też estetyka – zależało im na pełnej realizmu, wysokiej jakości wizualizacji. Zaczęły rozważać program Lumion, ale ich komputery nie spełniały wymagań sprzętowych i dużą barierą była cena programu.

Jeden zadowolony klient przyciąga kolejnego

Projekty indywidualne to nieporównywalnie niższe budżety niż duże inwestycje. I tak jak przy współpracy z dużymi developerami koszt zewnętrznych wizualizacji to akceptowalny procent ceny projektu, tak przy małych zleceniach ten wydatek robi się już niewspółmierny. Jednocześnie Karolina i Agnieszka nie chciały rezygnować z renderów, bo wiedziały, że klienci są dużo bardziej „dopieszczeni” gdy je dostają, a jeden zadowolony klient przyciąga kolejnego. Potrzebowały ich też do prowadzenia fanpage’y w mediach społecznościowych, a nie znalazły satysfakcjonującej alternatywy. Postanowiły kupić nowe komputery i zainwestować w licencję wieczystą Lumion Pro.

Pierwszy render sprzedany już po tygodniu

Już po tygodniu Karate Project stworzyło własnymi siłami wizualizację, którą bez programu musiałyby zlecić na zewnątrz. Co więcej choć nie była to wizualizacja na takim poziomie na jakim są ich obecne rendery, to jednak klient ją kupił i był zadowolony.

Klienci nie czytają płaskich rysunków, ale kochają wizualizacje swoich domów

Klienci indywidualni, w przeciwieństwie do dużych deweloperów, nie potrafią czytać płaskich rysunków. Teraz tworzymy wizualizacje już na etapie koncepcji. Łatwo się wyciąga tyle ujęć ile potrzeba by klient zrozumiał wizję projektu. Praca idzie gładko, jest mniej poprawek i mniej stresu – zarówno dla klienta (bo lepiej wyobraża sobie swój dom i wie czego potrzebuje) jak i dla nas, bo wiemy, że projekt idzie w dobrym kierunku – mówi Agnieszka Malinowska, współzałożycielka Karate Project.

Ponadto z klientami z poza Trójmiasta Karate Project praktykuje spotkania online z wirtualną wycieczką po domu. Klient może wejść na piętro, otworzyć balkon, rozejrzeć się po terenie czy nawet wejść do basenu. Takie doświadczenie projektu buduje nam lepszą relację z klientem i w konsekwencji rodzi dalsze polecenia – dodaje Karolina Taraszkiewicz.

A po dwóch latach nie tylko 22 000 fanów, ale i…

Aktywność w mediach społecznościowych zaskakująco szybko przełożyła się zbudowanie społeczności fanów. Teraz Karate Project śledzi na Instagramie, Facebooku i Youtube ponad 22 000 osób. Zbudowały sobie wysokie pozycje w drugiej największej na świecie wyszukiwarce – na Youtubie. Jeśli ktoś szuka tam projektów domków letniskowych (a liczby osób, które szukają liczą się w tysiącach) to spora szansa, że trafi na ich projekty, bo kanał Karate Project pojawia się wysoko na pierwszych stronach wyszukiwań. Ta rozpoznawalność przekłada się na realne zapytania, których głównych źródłem stał się obecnie IG.

Własny sklep z projektami domków

Karate Project zaczęło od sprzedaży indywidualnych projektów domków, a teraz ma już sklep z gotowymi projektami. Oprócz efektów biznesowych architektki podkreślają też, że cenią sobie odskocznię jaką daje im praca z mniejszymi inwestorami. Duże projekty choć fascynujące na etapie koncepcji często się przeciągają i praca przy nich staje się żmudna i nużąca. Praca z klientami indywidualnymi i mniejszymi inwestorami daje większą różnorodność i pozwala pracować z większą ilością klientów z całej Polski.