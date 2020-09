Jaka filozofia stoi za markami ze świata designu wnętrz?

Za każdym projektem oraz za każdą marką stoi inne podejście zarówno do designu, jak i szeroko pojętego stylu życia. Często jest ono ukształtowane przez szlachetne idee, kreatywność, bogatą wyobraźnię czy lata doświadczeń, a wszystkiemu towarzyszą inspirujące historie – osób i marek.

Jaka filozofia stoi za marką? Czym wyróżniają się jej produkty spośród innych? Co zainspirowało twórców marki do pójścia w danym kierunku? Na te i inne pytania odpowiadają przedstawiciele marek obecnych w Centrum Wyposażenia Wnętrz Domoteka.

Sztuka tworzenia – Aksonometria

Aksonometria jest marką równie niezwykłą jak jej nazwa. Luksus to dla niej wolność w projektowaniu oraz poszanowanie naturalnych procesów i materiałów. Tutaj ponadczasowość i najwyższa jakość łączą swoje siły z nowoczesną ekologią. Nazwę zaproponowała właścicielka firmy Agnieszka Piętera: – Chcieliśmy podkreślić nasze związki z tradycją. Na początku działalności ręcznie rysowaliśmy dla klientów projekty właśnie w aksonometrii. Jest to rodzaj rzutu równoległego, za pomocą którego można zobaczyć realne wymiary i proporcje konkretnego mebla. Taki trójwymiarowy rysunek. Dziś to już historia, korzystamy na co dzień z programów graficznych, ale sentyment pozostał.

Koncept tego miejsca mocno wykracza poza zwykły salon meblowy. – Ze względu na potrzebę rynku postaraliśmy się stworzyć jak najbardziej spersonalizowaną ofertę. Prezentujemy tu meble koncepcyjne, zaprojektowane przez architektów łączących dobre wzornictwo z wysoką jakością wykonania oraz dbałością o ergonomię – mówi właścicielka salonu. – Nasi producenci pochodzą z Austrii, Niemiec oraz Szwajcarii, ale nie zapomnieliśmy o polskim wzornictwie i cenimy kreatywność naszych projektantów. Udało nam się pozyskać do swojego portfolio dwie polskie marki: wrocławską Zieta Prozessdesign oraz Krosno (tutaj zaznaczę, że mamy ich kolekcję zaprojektowaną przez samego Karima Rashida). Naszą ofertę dopełniają włoskie elementy dekoracyjne oraz prace Aleksandry Niemczyk, której kolorystyczną wrażliwość podziwiamy od lat.

Dla każdego luksus ma nieco inne znaczenie i wcale nie musi być definiowany przez pryzmat wysokiej ceny – może chodzić o odpowiednią usługę, sprawowania opieki nad klientem, umiejętność dostrzeżenia jego potrzeb i znalezienia dla nich rozwiązania. Na tym także skupia się Aksonometria. – Można u nas stworzyć np. tzw. ofertę na start. Jeśli jest taka potrzeba, zaplanujemy młodzieżowe wnętrze z ekonomiczną kuchnią i garderobą. Zachęcamy klienta, żeby nie krępował się rozmawiać o budżecie. Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom inwestycyjnym i zakupom. Według nas luksus to odpowiednio dobrany zespół obsługujący klienta – kompetentny, cierpliwy i elastyczny – dodaje właścicielka.