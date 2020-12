Jaka powinna być zrównoważona moda?

Zakończył się pierwszy etap drugiej edycji Responsible Fashion Awards, pierwszego polskiego konkursu, którego celem jest propagowanie ekologicznych wartości w branży odzieżowej. Wytypowane w półfinałowej rywalizacji 10 projektów wyróżniło się szczególnie pod względem prezentowanego poziomu oraz entuzjazmu, z jakim ich autorzy podeszli do tematu zrównoważonej mody.

Tegoroczna odsłona konkursu Responsible Fashion Awards przyniosła rekordową liczbę zgłoszeń. Ostatecznie, z ponad aż 200 nadesłanych prac do dalszej rywalizacji wybrano 161, z czego 10 zakwalifikowało się do półfinału.

Konkurs organizowany przez Międzynarodową Szkołę Kostiumografii i Projektowania Ubioru w partnerstwie z LPP - właścicielem marek Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay – koncentruje się na szerzeniu idei zrównoważonej mody oraz zachęcaniu do działania ludzi, którzy chcą ją tworzyć z pasją i przekonaniem.

- Obecnie branża modowa przeżywa rewolucję w zakresie ekologicznych rozwiązań. W LPP, chcąc wspierać te zmiany, poza pracą nad zrównoważonym rozwojem własnego biznesu, angażujemy się również w promowanie tych wartości w środowisku branżowym. Poprzez partnerstwo w Responsible Fashion Awards chcemy szerzyć zielone idee wśród projektantów. Konkurs jest dla nich nie tylko szansą na rozwój kariery, ale przede wszystkim na edukację i przygotowanie do pracy z poszanowaniem środowiska. Tym już od dawna kierujemy się również w tworzeniu własnych kolekcji. Szerokie zainteresowanie konkursem udowodniło także, że pandemia jeszcze bardziej wzmocniła rozwój zrównoważonej mody i uwrażliwiła ludzi na kwestie środowiskowe. To bardzo dobry sygnał, który na pewno wpłynie na przyspieszenie działań sektora w realizacji celów w tym obszarze – mówi Anna Sołtys, dyrektor Biura Produktowego Reserved w LPP.

Konkurs, otwierając się w tym roku przede wszystkim na pasjonatów mody, w widoczny sposób przyciągnął wiele bardzo młodych osób - poniżej 25. roku życia, które dopiero stawiają pierwsze kroki w zawodzie projektanta.

-W ubiegłym roku regulamin konkursowy przewidywał możliwość zgłaszania się do RFA w dwóch kategoriach, jako profesjonalista oraz entuzjasta. W tym roku zrezygnowaliśmy z takiego podziału koncentrując się na samej idei zrównoważonej mody. Chcieliśmy dać szansę wszystkim, którzy z pasją i przekonaniem tworzą inspirujące, zielone projekty. Patrząc na liczbę zgłoszeń sądzę, że ten plan się powiódł. Oczywiście wśród uczestników nie zabrakło też ludzi z pewnym doświadczeniem, o wysokich umiejętnościach rysunkowych, czy dojrzałych kreatorów wyróżniających się pod względem artyzmu i pogłębionego rozumienia idei Responsible Fashion. A wybrana półfinałowa dziesiątka prezentuje w tym zakresie bardzo wysoki poziom, co zapowiada ciekawe rozwinięcie w finale – mówi dr Magdalena Płonka, założycielka MSKPU.