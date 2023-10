Jaki będzie plac Bankowy po metamorfozie? Zdecydują mieszkańcy

Plac Bankowy wymaga przebudowy. Koncepcję jego zagospodarowania miasto chce wypracować w dialogu z mieszkańcami i ekspertami, w formule warsztatów urbanistycznych charrette.

REKLAMA

Zaczynają się warsztaty projektowe na koncepcję docelowego zagospodarowania placu Bankowego.

Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy mogą wyrazić opinię, jak zmieniliby tę przestrzeń.

Wstęp jest wolny, a pierwsze spotkanie już 4 listopada. Dla wszystkich chętnych zorganizowany zostanie także spacer prowadzony przez architektów.

Plac Bankowy to jeden z kluczowych elementów Nowego Centrum Warszawy: projektu, który ma sprawić, że centrum stanie się bardziej przyjazne. Jest też częścią historycznego centrum miasta. Blisko jest Ogród Krasińskich, plac Teatralny, Ogród Saski, a nieco dalej Stare Miasto, Trakt Królewski czy przebudowywany plac Defilad.

Przy placu Bankowym działają ważne instytucje: urząd miasta i urząd wojewódzki, a także punkty usługowe i handlowe. To ważny węzeł komunikacyjny na przecięciu się kierunków północ – południe i wschód – zachód.

Teraz na placu jest za dużo asfaltu i betonu, a za mało zieleni. Latem 2019 roku miasto zrealizowało projekt tymczasowego zagospodarowania placu. Zbadano wówczas potrzeby użytkowników tego miejsca, przeprowadzono obserwacje i rozmowy z mieszkańcami, którzy odwiedzali to miejsce.

Marszałkowską na plac rowerem wśród drzew

Na placu dobiega teraz końca budowa drogi rowerowej. Ta inwestycja usprawni przejazdy i zapewni większe bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom ruchu. Stanowi ona fragment większej inwestycji – drogi dla rowerów prowadzonej wzdłuż ulicy Marszałkowskiej od ulicy Królewskiej do alei Solidarności. Zapewni też w przyszłości utworzenie wygodnego połączenia rowerowego Mokotowa z Żoliborzem przez ścisłe centrum miasta. Ważnym elementem tych zmian jest także zazielenienie ulicy.

Przebudowy wymaga już jednak cały plac Bankowy. Koncepcję jego zagospodarowania miasto chce wypracować w dialogu z mieszkańcami i ekspertami, w formule warsztatów urbanistycznych charrette. Dzięki temu łatwiej będzie uwzględnić zarówno wiedzę ekspertów i ekspertek od urbanistyki, krajobrazu, konserwacji zabytków czy mobilności, jak i perspektywę osób korzystających z placu.

Nowe zagospodarowanie placu Bankowego

Nowe zagospodarowanie placu Bankowego powinno wpisywać się we współczesne myślenie o projektowaniu przestrzeni publicznych. Ma być zgodne z ideą programu „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” do Strategii #Warszawa2030. Ważnym elementem w procesie takich zmian jest dialog pomiędzy różnymi interesariuszami: mieszkańcami, użytkownikami, gospodarzami i ekspertami.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Nie obowiązują zapisy. Na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny. Do 31 października można wypełnić formularz i podzielić się swoją opinią. Spotkania odbędą się od 4 do 22 listopada. Warsztaty poprowadzą ekspertki i eksperci z pracowni MAU pod kierownictwem Macieja Mycielskiego. Wydarzenie dodatkowe, dla wszystkich, to spacer prowadzony przez Dariusza Bartoszewicza i zespół pracowni MAU w sobotę 4 listopada 2023, w godzinach 11:00–13:00. Zbiórka przy fontannie przed kinem Muranów.

Harmonogram warsztatów charrette: